街頭舉牌悼六四 維權人士獄中連6天遭銬成「人球」

維權人士張五洲於6月4日在街頭手持「勿忘六四，撤回惡法」等標語，遭當局刑事拘留，據傳她在獄中有將近一週的時間都被一直戴著腳鐐，且手銬還銬在腳鐐上，讓她整個人只能長時間縮成一團「人球」。（圖擷自網路）

2020-07-26 14:36:36

〔即時新聞／綜合報導〕維權人士張五洲於6月4日在街頭手持「勿忘六四，撤回惡法」等標語，遭當局以「尋釁滋事罪」將她刑事拘留，據其家屬透露，她們聘請的律師在兩次預約後才終於見到張五洲，但會面時張五洲不斷在哭，一問才知道她有將近一週的時間都被一直戴著腳鐐，且手銬還銬在腳鐐上，讓她只能長時間縮成一團「人球」。家屬為此呼籲辦案人員不要作惡，並希望外界關心張五洲的處境。

據媒體先前報導，張五洲曾多次參與維權抗爭事件，上月4日更在廣州街頭手持「勿忘六四，撤回惡法」等標語，並表達反對中國強推「港區國安法」，結果隔天遭清遠市公安以涉嫌擾亂公共秩序為由將他帶走，之後更以「尋釁滋事罪」加以刑事拘留。據指出，她從2015年起就不斷尋找其弟張六毛離奇死於廣州第三看守所的真相，之後更因參與多宗維權事件而被捕，並於今年2月14日刑滿獲釋。

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據《自由亞洲電台》報導，張五洲的妹妹張七毛透露，她為張五洲聘請律師黃思敏，在經過兩次與看守所預約後，於本月22日下午終於艱難地會見到張五洲，但當時張五洲不斷哭泣，並泣訴自己在6月7日到6月12日間被戴上手銬及100多斤重的腳鐐，手銬還銬在腳鐐上，讓她只能縮成一團長達6天6夜，處境生不如死，期間在牢裡還被同倉牢頭毆打。

張七毛直呼張五洲遭到赤裸裸的酷刑，並正告辦案人員，不要作惡及作人打手，同時也希望外界關心能改善姐姐張五洲的處境。

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