美國小飛機墜毀民宅後院 釀多人受傷

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美國一架小飛機25日墜毀於鹽湖城西約旦民宅後院，釀成多人受傷。美國警方封鎖線示意圖。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國1架載有6人的派珀PA-32小飛機，25日從鹽湖城西約旦南谷地區機場起飛後隨即墜毀於民宅後院，釀成多人受傷。
據《美聯社》報導，飛機墜毀後至少造成1棟民宅起毀、3間房屋受損，另有1名居民當時正在屋內因而受傷。當局並未透露任何傷患的細節，美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署已著手展開調查。
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