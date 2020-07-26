德國輕型飛機與熱氣球相撞 墜落至民宅釀3死

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德國一架輕型飛機與熱氣球相撞後墜落於民宅，造成三人死亡、一名兒童受傷。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕德國一架輕型飛機與熱氣球相撞後，墜落於北萊茵-威斯伐倫邦（North-Rhine Westphalia）的一處民宅，造成三人死亡、一名兒童受傷。
據《路透》報導，德國警方發言人表示，飛機墜毀地點位於韋瑟爾鎮（town of Wesel），民宅屋頂也在撞擊後發生火災。目擊者透露，飛機在墜毀前曾與熱氣球相撞。
飛機墜毀地點位於韋瑟爾鎮（town of Wesel）。（路透）
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