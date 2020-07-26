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    中國暴雨移到長江中下游了！安徽巢湖村民划澡盆出門

    2020-07-26 09:59:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨近兩個月不止，已經造成嚴重死傷及災損，27省市泡在水中，部分災區洪水未退，安徽巢湖部分被水淹掉的村莊，甚至划著塑膠澡盆出門，令人心酸，暴雨未止，據中國天氣網預測，未來三天（7月26日至28日），南方強降雨的重心將東移至長江中下游地區，安徽、湖南等地局部今有大暴雨，需注意做好防汛工作。

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    綜合媒體報導，中國暴雨昨天在主要集中在四川盆地及其周邊一帶。未來三天，強降雨重心東移至長江中下游地區，重慶、貴州、江漢、江淮、江南北部等地將有大到暴雨、局部大暴雨，並伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    預期，淮河幹流上游、巢湖面雨量較大，安徽西部、湖北東北部、湖南西北部等地還需防範強降雨可能引發的地質災害。

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉，救災人累翻了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉，救災人累翻了。（圖擷取自網路）

    累日暴雨，已逾27省受災，逾4500萬人受災、逾3.5萬棟房子毀損，各水庫蓄水量超警，持續洩洪，造成下游災情，多處受災，目前被列入警訊的巢湖一帶，已經泡在水中，而雨勢不止，危機加重。湖北恩施恩施市屯堡鄉馬者村沙子壩7月21日發生特大滑坡，約150萬方泥土滑入清江，阻塞河道，形成堰塞湖。堰塞湖發現滲水，有潰壩危機，附近村莊正在移轉居民，以防潰壩後受災。

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

    7月23日，安徽巢湖柘皋镇被水淹掉了。（圖擷取自網路）

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