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    法外長要求調查新疆 中駐法大使館怒嗆「謊言」

    中國政府迫害新疆人權，廣設再教育營關押數百萬維吾爾人。（路透）

    中國政府迫害新疆人權，廣設再教育營關押數百萬維吾爾人。（路透）

    2020-07-25 11:13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年加大迫害新疆人權力道，被認為達到種族滅絕、反人類罪層級而廣受國際社會譴責，但北京卻從未鬆口認罪。中國駐法國大使館23日進一步發表強硬聲明，控訴美英澳等國及國際人權組織編造虛偽謊言，「圍繞新疆議題發起新一輪對中國抹黑行動」。

    根據《德國之聲》報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）週二（21日）對新疆人權問題發表談話，稱維吾爾族穆斯林在新疆的處境是不可接受的，要求中國政府讓獨立觀察員進入該區域作業。

    對此，中國駐法國大使館週四發表一份題為「就近期西方一些政客和組織抹黑污衊新疆的回應」的聲明，稱以美國、英國及澳洲為首的西方國家及部分人權保護組織近期圍繞新疆議題對中國發起新一輪抹黑行動。

    駐法國大使館在聲明中指控前述國家基於政治目的編造大量駭人聽聞的謊言，已影響法國輿論，甚至誤導政治人物，故發此聲明澄清真相，以正視聽。

    中方辯稱，關於「中國政府在新疆設立再教育營關押百萬維吾爾人」的相關說法完全是謠言，是由美國政府資助的非政府組織「中國人權捍衛者網路」一手捏造並傳播，且背後毫無證據作為論述依據。

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