不怕疫情？ 總統帶頭 土耳其民眾擠爆聖索菲亞大教堂做禮拜

土耳其總統艾多根（圖中）偕同多名土耳其政要一同參與了此次星期五聚禮。（法新社）

2020-07-25 00:28:48

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在當地時間24日午後，與當地民眾一同在聖索菲亞大教堂，進行了主麻日（jumah）禮拜。而許多土耳其民眾與穆斯林也因此瘋狂湧入周邊區域。

《路透》 報導，艾多根偕同多名土耳其政要一同參與了此次星期五聚禮，教堂內除了主持禮拜的伊瑪目，其餘人士皆戴上了素色口罩以預防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

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眾多穆斯林蜂擁而至，洶湧的人潮擠滿了大教堂週圍的祈禱區，而由於擔心疫情擴散，伊斯坦堡州長阿里·耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在稍後被迫宣布暫時禁止人群再進入教堂周邊區域，他也在推特上表示，聖索菲亞大教堂會持續開放到隔日早晨，請民眾保持耐心。

聖索菲亞大教堂於西元537年竣工；艾多根於今年7月初下令撤銷土耳其國父凱莫爾（Mustafa Kemal Atatürk）的政令，將聖索菲亞大教堂再度改回清真寺建築，因而引發外界批評。

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.



????Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.



????Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.



????Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak. — Ali Yerlikaya （@AliYerlikaya） July 24, 2020

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土耳其民眾為了重要的主麻日禮拜而湧入聖索菲亞大教堂週遭。（歐新社）

土耳其民眾為了重要的主麻日禮拜而湧入聖索菲亞大教堂週遭。（歐新社）

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