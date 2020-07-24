中國大學生賣「2隻鸚鵡」遭重判6年 引發熱議

中國22歲的大學生賣2隻鸚鵡遭重判6年。（圖擷取自微博）

2020-07-24 17:17:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國司法常遭外界質疑其公正中立性，似乎沒背景的動輒重判，有背景的輕輕放過。近來，雲南昆明有一名22歲的大學生韓某，因為非法販售2隻鸚鵡而被法院判處有期徒刑6年，讓許多中國網友紛紛不能接受，怒噴「夢幻判決，殺死自己孩子判緩刑，打死老婆判七八年，強姦犯留校察看，賣兩隻鸚鵡判六年！」、「看來被判的這個人是個普通人，要是個當官的被教育一下就行了」。

根據中媒《紅星新聞》報導，韓某因非法收購、出售2隻亞歷山大鸚鵡（25隻綠頰錐尾鸚鵡未遂），一審被以「非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪」，判處有期徒刑6年，並處以5萬人民幣（約21萬台幣）罰金。韓某的女友透露，目前他們已經進行上訴，也聘請了新的律師，希望二審能輕判，「他已經意識到自己錯誤了，是初犯，又有自首和立功情節，希望能從輕處罰」。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「夢幻的判決：殺死自己孩子判緩刑，打死老婆判七八年，強姦犯留校察看，賣兩隻鸚鵡判六年」、「魔幻，女的被家暴想離婚被逼到跳樓截癱，法官愣是不讓離，男的還在逍遙法外帶小三吃香喝辣，買賣鸚鵡判六年」、「每天都有奇奇怪怪的事情發生」、「看來被判的這個人是個普通人，要是個當官的被教育一下就行了」，還有人發現，很多在新聞底下表達不滿的留言不是被刪掉，就是被隱藏了。

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