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    歐洲央行總裁讚許蔡總統：全球防疫表現 女性領袖優於男性

    歐洲央行總裁今日在專訪中點名包含總統蔡英文（見圖）在內全球女性領導人，表示她們面對疫情認真看待，在全球防疫的表現比男性更好。（路透）

    歐洲央行總裁今日在專訪中點名包含總統蔡英文（見圖）在內全球女性領導人，表示她們面對疫情認真看待，在全球防疫的表現比男性更好。（路透）

    2020-07-23 16:35:07

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，但台灣已然成功控制住疫情，防疫表現有目共睹。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）今（23）日在專訪中讚許包含總統蔡英文在內的全球女性領導人，表示她們面對疫情認真看待，在全球防疫的表現比男性更好。

    綜合外媒報導，拉加德接受《華盛頓郵報》線上專訪，表示依照自己主觀的觀點看來，女性領袖面對疫情往往做得更好。她直言，由女性領袖領導的國家「政策和溝通上的差異相當驚人」。

    拉加德除了肯定德國總理梅克爾（Angela Merkel）的科學防疫方法，提到德國政府對數據誠實透明地說明，以幫助民眾理解為何必須配戴口罩、維持社交距離以及隔離政策的必要；拉加德認為，這些準確的說明很快變成共通語言，讓人們快速了解此類科學要素的常識。

    拉加德也點名包含蔡英文在內的台灣、比利時及紐西蘭的女性領導人，稱她們勇於承擔壞消息且做出清楚的解釋及強力的建議。拉加德認為，基於總總因素，讓德國比其他在歐洲的鄰國防疫表現更好，而台灣、紐西蘭則被視為是抗疫的成功典範。

    法國前財政部長出身、64歲的拉加德強調，領導階層需負責且關懷民眾，而女性領袖在關懷的方面表現較佳，也可能讓觀察人士及選民覺得這樣的表現更加誠懇且確實。

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    歐洲央行總裁拉加德。（法新社）

    歐洲央行總裁拉加德。（法新社）

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