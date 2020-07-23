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    專家去哪兒？防疫記者會 川普獨挑大梁

    川普獨自召開防疫記者會。（彭博）

    川普獨自召開防疫記者會。（彭博）

    2020-07-23 14:36:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）將突破400萬例確診，疫情嚴重程度讓美國總統川普決定重新召開防疫記者會，與先前不同的是，現場僅剩川普1人獨挑大樑，引發媒體疑惑。對此，川普表示，由他來向外界說明比較簡單明瞭。

    原先的白宮防疫例行記者會皆由川普率領政府官員、防疫專家出席，固定班底包括副總統彭斯、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）和防疫協調員柏克斯（Deborah Birx）等人，當涉及專業問題時便由他們解答。

    引起外界好奇的，是川普重新召開防疫記者會後，現場沒有專業人士出席。川普解釋，他有先和佛奇談過，在記者會前防疫任務小組也會和他簡報，「我才剛和佛奇、柏克斯在外頭談過，他們給我一切目前所需的資訊，再由我告知大家，我認為這是比較簡單明確的方式，看起來也執行得不錯。」

    對於不斷有聲音質疑川普與防疫小組關係不佳的說法，川普澄清，「他們的參與程度非常高，關係也非常良好，我認為我們與專家和其他人在防疫合作上相當傑出。」

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