武漢肺炎》白宮恐淪陷？ 旁邊行政大樓餐廳1員工驚傳確診

據美媒報導，美國白宮旁邊的艾森豪行政辦公大樓，其餐廳的一名員工被驗出確診武漢肺炎。（法新社）

2020-07-23 11:36:21

〔即時新聞／綜合報導〕據美媒報導，美國白宮旁邊的艾森豪行政辦公大樓（EEOB），其餐廳的一名員工被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19），白宮醫療團隊已對此展開追蹤，初步認定傳染風險不高。

綜合外媒報導，艾森豪行政辦公大樓是白宮建築群的一部分，位於白宮西廂辦公室的對面，裡面設有許多高級官員的辦公室，包括副總統辦公室、白宮疫情工作小組、國家安全委員會和數個經濟政策機構。

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據3名官員透露，發現此病例後，艾森豪行政辦公大樓的餐廳已在本週關閉，目前尚不清楚要關閉多久時間，有可能是2週。由於餐廳是委託承包商經營，白宮將相關問題交給了負責維護大的美國總務署。

美國總務署發言人表示，承包商已經加強了防疫措施，包括強制員工穿戴口罩、手套、結帳有透明擋板，並且暫停內用服務。而針對該案，白宮醫療隊已經追蹤調查，並認為傳染風險很低。

此前，幾位白宮官員及與美國總統川普關係密切的人士也曾傳出感染武漢肺炎。儘管白宮最近取消了對所有進入者的定期溫度測量，但與總統關係密切的人士仍要接受病毒快篩。

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