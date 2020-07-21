元朗事件前夕會見英國官員 羅冠聰：英國對中轉為強硬

羅冠聰拜會多名英國議員，並指出，英國政界對中政策普遍轉趨強硬。圖為羅冠聰與英國外交部副部長亞當斯等人於英國國會合影。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

2020-07-22 00:13:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民派本土政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰離開香港後，持續在英國投入港人抗爭運動的國際線工作。元朗721事件前夕，羅冠聰會見多名英國議員，並指出，英國對中政策已不復以往，英國政界普遍亦轉趨強硬，要求中方處理更多人權議題。

羅冠聰21日在臉書發文指出，他自抵達英國後，便持續與英國朝野議員聯繫，拜會「影子外相」工黨議員南迪（Lisa Nandy）、「影子亞洲事務大臣」工黨議員金諾克（Stephen Kinnock），以及英國外交部副部長、執政黨的亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）等人，並提供香港現場的第一手資訊以及政策建議。

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羅冠聰表示，「近年英國對華政策的轉向來得非常迅速，朝野已有共識，中英關係無可能回到過去十年般『黃金時期』（Golden Era），而英國政界普遍亦轉趨強硬，要求中方處理更多人權議題。」

羅冠聰指出，英國政府其中一張「皇牌」就是《馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）賦予「個人制裁」的機制，將國外涉及人權侵犯的官員或個人的資產凍結或限制入境。

「721元朗黑夜是港人心中的痛：警黑合作，毆打無辜途人，血色恐怖降臨香港，人神共憤。」羅冠聰說，「然而，一年過去卻無任何警員因此而接受調查或懲處，整個警隊、政府有意識地包庇其頭目鄧炳強以及一眾與黑幫狠狽為奸的黑警。」

羅冠聰表示，英美等國實行《馬格尼茨基人權問責法》是最低程度令這些黑警顧忌的制裁手段，「畢竟很多高官黑警在英國有物業，同時亦有很多家庭成員持有英國護照，實行制裁必然能有阻嚇作用」。

「根據可靠情報顯示，美國亦會在短期內大規模落實部份制裁措施，主要針對共產黨官員以及有關的香港官員。」羅冠聰說，「期望西方民主國家能夠正視中共威權擴張，為捍衛民主價值而共同努力，令所有出賣市民利益的高官黑警都付上相應代價。」

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