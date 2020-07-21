美中軍事角力升溫！雷根號航艦與日澳戰艦南海「秀肌肉」

美國、澳洲及日本的戰艦組成編隊航行，雷根號（中）的艦載機飛越上方。（圖擷取自日本海上自衛隊推特）

2020-07-21 17:53:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期在南海、中印邊界挑起一系列事端之後，美中兩國的軍事角力持續升高！除美軍轟炸機及偵察機21日兵分兩路飛入南海執行任務外，美軍尼米茲號與雷根號艦戰鬥群17日在南海完成「雙航艦」演練後，尼米茲號轉赴印度洋與印度海軍聯合軍事演習，而雷根號繼續留在在南海與日本、澳洲戰艦舉行聯合演練，美軍兩大航艦戰鬥群持續劍指中國。

日本海上自衛隊21日在其社交媒體的官方帳號上發布消息稱，由周日（19日）至周四（23日）期間，護衞艦照月號與美國及澳洲海軍在南海、菲律賓海及關島附近海域演習，以提升自衞隊的作戰能力，加強與美澳海軍的合作性。

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參與演習的美方代表是雷根號航艦戰鬥群，澳洲則派出兩棲攻擊艦坎培拉號、驅逐艦、護衞艦及補給艦。

從日本海上自衛隊公佈的現場畫面來看，多達9艘艦船在水面組成大型編隊，期間美國雷根號航艦還出動12架艦載戰鬥機從艦艇編隊上方飛過。日本海上自衛隊出動了「秋月級」驅逐艦照月號，美國海軍出動雷根號航艦、飛彈巡洋艦「安提坦號」巡洋艦、馬斯廷號驅逐艦，澳洲海軍則出動了「坎培拉」兩棲攻擊艦，以及其他四艘軍艦。

日本海上自衛隊在消息中聲稱，此次多邊演習表明日本在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行的當下，仍繼續追求「自由開放的印度-太平洋」的願景。

中媒《多維新聞》分析，美國海軍本月在南海兩次舉行「雙航艦」演習，如今又與日本、澳洲戰艦一起在南海「秀肌肉」，挑釁意圖明顯。

澳洲兩棲攻擊艦坎培拉號（左二）參與演習。（圖擷取自日本海上自衛隊推特）

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