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    全職當狗被遛！21歲辣妹月入數百萬 還開放抖內「許願」

    美國德州一名年僅21歲的辣妹珍娜菲利浦（Jenna Phillips）辭掉原本眼鏡行的工作「專職當小狗狗」，現在月收至少數百萬新台幣。（圖擷自Instagram@yourpuppygiirljenna）

    美國德州一名年僅21歲的辣妹珍娜菲利浦（Jenna Phillips）辭掉原本眼鏡行的工作「專職當小狗狗」，現在月收至少數百萬新台幣。（圖擷自Instagram@yourpuppygiirljenna）

    2020-07-21 15:10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕現今社會職業千奇百怪，美國德州一名年僅21歲的辣妹珍娜菲利浦（Jenna Phillips）因從小興趣就是扮演小狗，長大後接觸到「寵物情境遊戲」，乾脆辭掉原本眼鏡行的工作「專職當小狗狗」，現在收入翻倍，月收至少數百萬新台幣。

    綜合媒體報導，珍娜菲利浦從小就喜歡扮演小狗，只要聽到他人讚美，心裡也會跟著融化。長大後到眼鏡行工作時，因緣際會結識2位男性客人，接觸到「寵物情境遊戲」，於是珍娜開始在TikTok上發表一系列模仿狗狗的影片，未料觀看數非常高，讓她毅然決然辭掉眼鏡行的工作，全職「扮演小狗」。

    目前珍娜的TikTok已有12萬人追蹤，她經常發表帶著項圈扮演小狗的日常影片，有時在草地上爬行用嘴撿球，有時用寵物的碗喝水、吃狗食等，此外，還有成人網站的訂閱收入，珍娜每個月向用戶收取20元美金（約新台幣600元），她就會提供例如裸浴等18禁的影片。

    此外，還有粉絲曾花了1200美元（約新台幣3.6萬元）要珍娜拍攝特定內容，她也大方接受粉絲的「許願」，只要粉絲向她許願，珍娜都會報價，不過越奇怪的要求費用也越高，但珍娜堅守「絕對不和動物入鏡」的原則。

    自從珍娜轉行「扮狗狗」之後，她的收入翻百倍成長，現在月收高達6位數美元（新台幣至少數百萬元）。面對外界異樣眼光，珍娜則認為自己沒有做錯事，就算不拍片，她也喜歡「被項圈拉著」的感覺，現在她只是在做喜歡的事，沒有收入也很開心。

    珍娜也說，自從在TikTok發表第一支影片之後便飽受抨擊，不過那些酸民留言僅止於網路，在現實世界中從未批評，甚至有路人稱讚她做的事情很酷。珍娜受訪時聲稱目前單身，不過她發表的影片都是由同一名男子一同拍攝。

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