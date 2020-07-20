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    入侵領海？中國要求日漁船禁駛入釣魚台海域 日本斷然回絕

    日本消息人士透露，中國以「入侵領海」為由，透過外交管道要求日方禁止漁船駛入附近海域，並遭日本回絕。（路透）

    日本消息人士透露，中國以「入侵領海」為由，透過外交管道要求日方禁止漁船駛入附近海域，並遭日本回絕。（路透）

    2020-07-20 10:47:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中日在釣魚台（中稱釣魚島、日稱尖閣諸島）問題上的摩擦不斷，日本消息人士透露，中國以「入侵領海」為由，透過外交管道要求日方禁止漁船駛入附近海域。針對這項要求，日本當下即拒絕。

    根據《共同社》報導，據日本外交消息人士透露，中國本月上旬透過外交管道，提出「應在釣魚島附近的中國領海加以管理，以禁止日本漁船作業」，日本反斥「無法接受」。

    沖繩縣石垣市議會在日前通過，把尖閣諸島的地址從「登野城」變名為「登野城尖閣」，於10月1日生效。對此，中國在6月下旬對日本抗議，要求暫停。由於10月1日是中國的國慶日，中國有可能出現激進反應。

    報導指出，中國向日本政府要求實施漁船管理，此舉所屬罕見。中國的目的在於削弱日本對尖閣諸島的有效控制，加強主權主張。

    中國海警船也在該海域對日本漁船進行跟監、騷擾。本月4日，2艘中國海警船疑似跟隨日本漁船進入尖閣諸島的「日本領海」，並停留39小時23分，創下2012年9月日本宣布尖閣國有化以來，最長的時間。

    對於中國海警船的活動日益頻繁，日本研判這是中國單方面嘗試改變現狀的舉措，並予以高度警戒。

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