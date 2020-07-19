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    歐盟經濟復甦計畫討論未果 梅克爾：今恐無法達成協議

    德國總理梅克爾表示，歐盟領袖對復甦基金持不同意見，今日恐無法達成協議。（歐新社）

    德國總理梅克爾表示，歐盟領袖對復甦基金持不同意見，今日恐無法達成協議。（歐新社）

    2020-07-19 16:59:52

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（19）日表示，儘管加開會議，歐盟領袖可能仍然無法就武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）經濟復甦計畫達成協議。

    綜合外媒報導，歐盟17日在比利時布魯塞爾召開實體高峰會，原定為期2日的會議，卻因各國無法達成共識，臨時延長會議，將在今（19）日持續就相關議題進行討論。

    梅克爾抵達會議現場後表示，今日將會是決定性的一天，並提到，歐盟27位領袖在復甦基金的規模、基金使用規範等方面，有許多不同的意見和立場。梅克爾指出，仍無法肯定今天是否會找到解決方案，強調將盡一切努力，但有可能在今天得不到結果。

    由荷蘭為首的「節省五國」（Frugal Five），還包含了奧地利、瑞典、丹麥和芬蘭，拒絕無償向成員國發放紓困金和貸款。梅克爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）則將提出新提案以打破僵局。

    米歇爾原提出7500億歐元（約25兆新台幣）的復甦基金，被奧地利、荷蘭等國否決。歐盟高峰會將在今（19）日比利時當地時間中午舉行，繼續針對經濟復甦計畫進行討論。

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