軍情動態》面對共機頻侵擾 日防衛省強化緊急升空應對措施

防衛省近期修改航空自衛隊的緊急升空原則，針對共機大幅加強應對措施。圖為航空自衛隊F-15戰機。（歐新社）

2020-07-19 09:07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國與日本近期針對釣魚台列嶼主權展開交鋒，中國海警局頻頻派出海警船進入釣魚台（日本稱尖閣群島）周邊海域，而日本政府人士透露，防衛省近期修改了航空自衛隊的緊急升空原則，將針對中共軍機大幅加強應對措施，並有可能派出預警機在東海上空飛行，監視中國軍機動向。

根據《共同社》報導，日本政府人士指出，防衛省為了不讓中國軍機進入北緯25度至26度的釣魚台領空，航空自衛隊將北緯27度設為「防衛線」，由於近期共機越線南下的數量增加，防衛省將先前「1架中國軍機以2架空自戰機應對」的數量改為4架。

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另外，中國軍方將戰機基地從浙江省改到福建省，距離釣魚台更近，殲-11戰機只需要飛行20多分鐘就可以抵達釣魚台，相比之下，日方戰機從距離釣魚台最近的那霸基地起飛後，需飛行25分鐘左右。防衛省認為，有必要在得知中國戰機在福建基地起飛後，立即讓戰機從那霸基地升空的必要。

為了即時掌握中國戰機動向，航空自衛隊將運用宮古島分屯基地的雷達和電波探測器，並在夜間以外的時間內，在東海上空最少投入1架E-2C預警機或空中警戒管制機，負責收集共機情報和警戒監視。

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