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    美國非裔少女沒做完功課被關 數百師生到法院抗議要求放人

    美國15歲少女涉及竊盜與襲擊等罪嫌，被青少年法庭判處緩刑，條件之一包含達到課業要求，但格蕾絲無法完成遠距上課網路作業，法官認為她已違反緩刑要求，因此從5月中旬開始就將其關進少年拘留所，抗議民眾要求釋放格蕾絲。（路透）

    美國15歲少女涉及竊盜與襲擊等罪嫌，被青少年法庭判處緩刑，條件之一包含達到課業要求，但格蕾絲無法完成遠距上課網路作業，法官認為她已違反緩刑要求，因此從5月中旬開始就將其關進少年拘留所，抗議民眾要求釋放格蕾絲。（路透）

    2020-07-18 16:52:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州15歲非裔少女格蕾絲（Grace），去年涉及竊盜與襲擊等罪嫌，今年4月中旬被青少年法庭判處緩刑，條件之一包含達到課業要求，但格蕾絲無法完成武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間的遠距上課網路作業，法官認為她已違反緩刑要求，因此從5月中旬開始就將其關進少年拘留所。

    《BBC》報導，格蕾絲母親透露，女兒患有注意力不足過動症（ADHD），沒有老師親自在旁邊協助很難進入狀況，但奧克蘭郡家庭法庭布倫南（Mary Ellen Brennan）法官仍裁處格蕾絲未達成緩刑規定必須服刑。

    格蕾絲就讀於底特律郊區比佛利山莊（Beverly Hills）格羅夫斯高中（Groves High School），同班同學們和老師們數百人16日走上街頭到學校及法院外舉牌抗議，呼籲釋放格蕾絲，數千人也在網路簽署請願書。

    18歲的學生肯特（Prudence Canter）表示，這學期有很多人沒有動力做任何事，而且就他所知有不少人都沒有寫家庭作業。社會學老師維克瑟姆（Geoff Wickersham）則認為，法官似乎不清楚學校大停擺期間的課業結構，造成如此巨大的不公正事件出現。

    在抗議現場到處都可以看到「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」和「釋放格蕾絲（Free Grace）的標語。有個名叫克勞利（Sheri Crawley）的媽媽感嘆，如果格蕾絲是個15歲的白人女孩，不知道她現在不會被關進少年拘留所。

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