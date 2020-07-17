武漢肺炎》不畏疫情復學？德州任教22年師立遺囑：很害怕

川普要求「今年秋天須讓學生回到教室上課」，有些州已經準備復學事宜，有位任教22年的中學老師對於疫情仍舊相當擔心，甚至已經立下遺囑。（圖擷自CBS新聞）

2020-07-17 17:54:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍然相當嚴峻，但在美國總統川普要求「今年秋天須讓學生回到教室上課」下，有些州已經準備復學事宜。德州就是其中之一，有位任教22年的中學老師對於疫情仍舊相當擔心，甚至已經立下遺囑。

綜合外媒報導，川普政府希望美國各州能夠盡量在今年秋天復學。不過在如此嚴峻的疫情下，加州、維吉尼亞州等州政府將宣布延後開學；有些州政府仍表示新學期會如期開學，配合美國政府的政策。

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「如果要用1到10分來描述害怕程度，我可能有25分」，在德州中學任教22年的53歲老師史崔克蘭（Mary Strickland）出面表示，在尚未消退的疫情下，面對即將開學的新學期感到非常害怕，擔心自己的健康以及生命暴露於危險之中，因此在和丈夫商量過後，決定一起立下遺囑。

美國政府希望各地復學，但公共衛生專家建議，如果要開學，每天的武漢肺炎感染率須維持低於5％，但目前全美規模最大的10學區中，只有紐約以及芝加哥達到這個門檻標準。

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