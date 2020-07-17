武漢肺炎》不到1個月確診翻倍 巴西突破200萬例
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在拉丁美洲持續延燒，巴西16日確診突破200萬例，單日新增逾千例死亡。距離巴西達1百萬例，僅過了27天。
綜合外媒報導，根據巴西政府數據顯示，巴西在近幾週，每天都有近4萬例新增病例，是僅次於美國的第2大疫區，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也確診。專家譴責波索納洛輕忽疫情，並缺乏協調力，中央、地方政府沒有統一的防疫政策。儘管病毒持續傳播，右翼總統波索納洛仍持續施壓，要求地方政府解除封鎖。
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專家指出，超過2億人口的巴西，確診案例可能被低估，根據多名教授預估，巴西可能有1千萬人染疫，真實病例最高恐達10倍，死亡人數可能為2倍。前衛生部長曼達塔（Luiz Henrique Mandetta）則表示，巴西在過去的7週內，每約有7千人死亡，相當於一天有數架飛機墜毀，民眾漸漸對死亡數據無感。
根據民調顯示，自疫情以來波索納洛政府的不支持率，從去年12月的36%，在4月上升到38%，最新民調則上升至44%。
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