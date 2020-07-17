為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》不到1個月確診翻倍 巴西突破200萬例

    巴西在16日確診突破200萬例。（路透）

    巴西在16日確診突破200萬例。（路透）

    2020-07-17 10:39:39

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在拉丁美洲持續延燒，巴西16日確診突破200萬例，單日新增逾千例死亡。距離巴西達1百萬例，僅過了27天。

    綜合外媒報導，根據巴西政府數據顯示，巴西在近幾週，每天都有近4萬例新增病例，是僅次於美國的第2大疫區，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也確診。專家譴責波索納洛輕忽疫情，並缺乏協調力，中央、地方政府沒有統一的防疫政策。儘管病毒持續傳播，右翼總統波索納洛仍持續施壓，要求地方政府解除封鎖。

    專家指出，超過2億人口的巴西，確診案例可能被低估，根據多名教授預估，巴西可能有1千萬人染疫，真實病例最高恐達10倍，死亡人數可能為2倍。前衛生部長曼達塔（Luiz Henrique Mandetta）則表示，巴西在過去的7週內，每約有7千人死亡，相當於一天有數架飛機墜毀，民眾漸漸對死亡數據無感。

    根據民調顯示，自疫情以來波索納洛政府的不支持率，從去年12月的36%，在4月上升到38%，最新民調則上升至44%。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    確診隔離中 巴西總統波索納洛再檢仍呈陽性反應
    2020-07-16 08:33

    確診隔離中 巴西總統波索納洛再檢仍呈陽性反應
    武漢肺炎》波索納洛妻女檢測陰性 巴西單日再增3.5萬確診
    2020-07-12 11:54

    武漢肺炎》波索納洛妻女檢測陰性 巴西單日再增3.5萬確診
    悅佳涵悅+ 八德捷運公園宅輕鬆入主

    悅佳涵悅+ 八德捷運公園宅輕鬆入主
    巴西總統宣布確診竟摘口罩 記者協會提告
    2020-07-09 09:10

    巴西總統宣布確診竟摘口罩 記者協會提告
    武漢肺炎》堅決反對社交距離 巴西總統波索納洛確診
    2020-07-07 23:38

    武漢肺炎》堅決反對社交距離 巴西總統波索納洛確診
    房市大回溫！經國特區買氣爆棚

    房市大回溫！經國特區買氣爆棚
    國際今日熱門
    2020-07-16 13:32

    奈國傳離奇車禍 死者竟是該國首名女攻擊直升機飛官

    2020-07-16 13:22

    思想政治從娃娃抓起？傳中國青少年被要求學中共「四史」

    2020-07-16 12:08

    十年最嚴重洪災 孟加拉1/3國土泡水中

    2020-07-16 12:18

    港版國安法威脅學術自由 傳老師收指令「自我審查」

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播