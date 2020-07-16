武漢肺炎》半壁江山泡水中 新疆驚現不明確診病例已1傳3

中國新疆時隔149日再現不明感染源的確診病例。（法新社示意圖）

2020-07-16 16:22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京6月中爆發規模武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，不料南方水患接踵而來，半壁江山泡水中，今日烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部又發公告表示，天山區發現1例確診病例，患者是商場員工，10日出現症狀，15日病毒檢測結果為「陽性」，而她的密切接觸者中有3人也被感染，為「無症狀感染者」，目前感染原因不明，引發中國網友熱議。

烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部今日下午發布公告，表示15日該市的天山區新增1例感染原因不明的確診病例，和3名「無症狀感染者」。確診病患為24歲女性，常住烏魯木齊市天山區，為中泉廣場三樓營業廳工作人員。這名女子10日因出現咽喉疼痛等症狀搭乘救護車前往定點醫院，15日病毒檢測結果呈「陽性」，專家診斷為確診病例，而排查密切接觸者，發現3名無症狀感染者。

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消息一出，引發微博熱議，有中國網友質疑，為何昨日就知道有這例確診，但今日上午中國國家衛健委的每日疫情通報卻隻字未提，而且為何10日送醫，15日病毒核酸檢測結果才出來？更讓中國網友百思不得其解的是，新疆已連續149日未出現武漢肺炎病例，病毒從何而來？此外，浙江15日新增一名由新疆移入的無症狀感染者，網友擔心疫情已擴散。

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