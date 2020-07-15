南韓明年最低時薪只漲3塊台幣 創32年來最低漲幅

2021年南韓最低工資只漲130韓元（約台幣3元）。（資料照）

2020-07-15 23:35:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最低工資委員會14日宣布，2021年最低基本時薪為8720韓元（約台幣214元），漲幅為1.5%，創32年來新低。

《朝鮮日報》報導，南韓最低薪資委員會於14日凌晨召開第9次全體會議，表決通過了明年最低工資標準：8720韓元。時薪8720韓元是南韓政府任命的9名公益委員中提出的金額，在參與表決的16人中獲得了9票贊成。

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明年最低工資8720韓元比今年上漲1.5%（130韓元，約台幣3元）。若換算成月薪，則爲182萬2480韓元（以月工作209小時爲準，約台幣4萬4755元），上漲了2萬7170韓元（約台幣667元）。

這是自1988年最低時薪制度引進以來，32年間的最低漲幅，甚至比起1998年國際貨幣基金（IMF）外匯危機時的2.7%和2010年國際金融危機的2.75%更低，由此說明了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情對南韓經濟造成的影響甚鉅。

最低工資委員會由9名勞動委員、9名資方委員及政府任命的9名公益委員等共27人組成，主要的工作就是議決下一年度適用的最低工資。

最低工資委員會將把明年最低工資額提交給雇傭勞動部長。若有法律認可的團體提出異議，即可能進行再審。勞動部長將於下月5日公佈最低工資標準，並從2021年1月1日開始反映到工資中，預計明年受最低工資影響的勞工人數將達到93萬至408萬人。

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