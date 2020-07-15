秋後算帳！ 香港民主黨副主席羅健熙被逮捕

香港民主黨副主席、南區區議會主席羅健熙今早被警方上門拘捕。（翻攝自羅健熙個人臉書）

2020-07-15 10:05:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港又有民主派人士遭逮！香港民主黨今日上午在臉書發文證實，該黨的副主席、南區區議會主席羅健熙在今（15）日上午6時半被警方上門拘捕，民主黨認為與去年11月18日發生的理工大學衝突案有關，當時警方就以「非法集結罪」逮捕過羅健熙，現在疑是「秋後算帳」，民主黨批評警方為求政治目的不講理由，已聯絡律師團隊協助羅健熙。

綜合港媒報導，香港民主黨今早在臉書發文表示，該黨的副主席兼南區區議會主席羅健熙在今日上午6時半於自家住宅內突被「有組織罪行及三合會調查科人員（OCTB）」拘捕，將押返警察總部再作調查。

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民主黨相信今早的拘捕活動和去年11月18日發生的理工大學衝突事件有關，當時警方曾以涉嫌在「暴動現場非法集結」為名，拘捕在理工大學外超過500公尺的幸福中心內處理黨務的羅健熙，並逮捕在場十多名市民。

「有組織罪案及三合會調查科（OCTB）」，俗稱「O記」，隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部，主要責任為調查及打擊「極為複雜及嚴重」的有組織罪案及三合會罪案。民主黨批評警方為求政治目的不講理由，目前已聯絡律師團隊協助羅健熙。

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