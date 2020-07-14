西國政府疑用間諜軟體 監控加泰獨派議長

西班牙加泰隆尼亞自治區議會議長托倫德。（美聯社檔案照）

2020-07-14 21:26:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》和西班牙《國家報》的聯合調查報導披露，西班牙加泰隆尼亞自治區議會議長等至少3名獨派人士，曾被人在手機內置入間諜軟體，透過即時通訊軟體WhatsApp的漏洞加以監控，且因該軟體僅賣給政府，西班牙政府因而成為最大嫌疑者。

《衛報》13日報導，加泰自治區議會議長托倫德（Roger Torrent）和其他至少2名獨派人士，去年獲與WhatsApp有合作關係的研究人員告知，他們的手機內被置入知名間諜軟體Pegasus。該軟體由以色列從事網路情報工作的NSO集團（NSO Group）設計，標榜可讓各國政府用以追蹤罪犯和恐怖份子，還被譽為史上最高明的間諜軟體。

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WhatsApp官方相信，相關情事應是發生在去年4月至5月的2週間，當時共有1400支行動裝置受到Pegasus軟體鎖定。根據WhatsApp在美國控告NSO集團的訴狀，該軟體是利用WhatsApp一個安全漏洞，使監控方可任意瀏覽被監控方手機內的所有資料，包括郵件、訊息、照片，還可利用手機的錄音和相機功能進行竊聽。所幸，WhatsApp已在去年5月修補該漏洞。

托倫德指出，此事很明顯是「西班牙國家力量」在背後操作，他也相信此舉極有可能是在沒有司法授權的情況下進行，「在民主法治國家有政治人物被監控，這是不對的；且花費大筆公帑於購買用來迫害政治異議者的工具，更是不道德的。」加泰自治區曾在2017年10月宣布獨立，但馬德里當局立即以違憲為由宣布接管。

報導強調，在WhatsApp去年5月的安全漏洞事件中，印度、摩洛哥、沙烏地阿拉伯等國都有人民受害，但這是第一次有證據顯示，有歐洲國家政府可能也曾使用這套間諜軟體。

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