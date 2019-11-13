加泰議會再宣誓將實踐「自決」 獨派占領跨國公路釀衝突

加獨支持者占領西、法邊界的AP-7公路，與兩國警方發生衝突。（歐新社）

2019-11-13 22:36:27

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙11日剛結束大選，加泰隆尼亞（Catalonia）議會今（13）日即再次加緊推動獨立相關法案，獨派人士也發起示威，阻塞了該區域

主要公路幹道，以及巴斯克（Basque）、巴塞隆納地區的交通。

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據《路透》報導 ，加泰隆尼亞獨派支持者今日稍早阻塞了連接西班牙和法國的AP-7公路，期間法國鎮暴部隊發射催淚彈並在西法交界處拉洪克拉（La Jonquera）逮捕18人，加泰警方則逮捕了1人。

同時，另一端西法交界城市依盧恩（Irun）也有加獨支持者聚集在公路上，擾亂巴斯克自治區長達11公里路程的交通；同時巴塞隆納也有群眾聚集在街道上阻塞交通。

加泰隆尼亞議會不顧與西班牙憲法法庭判決有違，今日通過一項動議，稱「將具體實踐住民自決的權利」，這項決議呼籲加泰政府採取政治行動，但根據議會發言人透露，實際上是無強制約束力的。

議會發言人表示，為避免被指控藐視西班牙憲法法庭，他們決定雖然這項動議壓倒性通過，他們並不會正式將議案登記在議會文件中。

據悉，西班牙議會在11日的大選過後呈現分裂的局面，反加獨的極右政黨席次成長了一倍，而現任社會主義政府則承諾與極左派政黨組成聯合政府和多數聯盟。

因2017年加獨公投而遭判煽動獨立罪關押的容克拉斯（Oriol Junqueras），在拘留期間當選歐洲議會議員，今（13）日歐洲法院（ECJ）佐審官斯布納（Maciej Szpunar）也出面呼籲，認為西班牙議會應考慮賦予他豁免權。

加泰議會今日再次宣示將具體實踐「自決」，但並沒有正式登記該法案。（歐新社）

加獨支持者阻塞巴塞隆納地區的道路交通。（美聯社）

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