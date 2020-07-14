美中對峙再升級！ 龐皮歐：北京對南海聲索「完全非法」

中國解放軍、美軍日前同時在南海大規模軍演，緊張情勢升高。圖為美軍航空母艦「雷根號」、「尼米茲號」戰鬥群海空聯合編隊巡弋，展示強大震懾力。（歐新社資料照）

2020-07-14 07:13:27

〔即時新聞／綜合報導〕「南海仲裁」4週年之際，美國與中國軍方近日各自在南海動作頻頻，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）13日表示，中國在南海的海權聲索「完全不合法」，並譴責北京以「強權即公理」（might makes right）的恐嚇手段破壞東南亞國家的主權。

荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）在2016年認定，中國聲稱對南海「九段線」擁有主權的主張並無法律根據。中國當時不接受國際法院的仲裁結果，近年來不斷在南海增加軍事設施，並有意於近期在南海設立防空識別區（ADIZ）。

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龐皮歐13日發表聲明指出，美方明確表示，北京提出的涵蓋南海多數水域的所有權主張是「完全不合法的」，其為了控制這些資源而展開的恃強凌弱行動也是完全不合法的，「全球不允許北京將南海視為其海上帝國」。

聲明提到，美國支持國際法庭在2016年的「南海仲裁案」判決，並列舉菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印尼在南海的主權宣稱，反對中國對這些地區提出主權聲索。

龐皮歐強調，美國與的東南亞盟邦和夥伴站在一起，根據國際法規定的權利和義務，來維護這些國家的海上資源主權，美國也與國際社會站在一起，捍衛海洋自由、尊重主權，並拒絕任何在南海或更廣闊地區任何推動「強權即公理」的做法。

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