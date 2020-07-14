為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世衛專家抵中國 暫不實地調查病毒起源

    2020-07-14 03:35:02

    〔中央社〕世界衛生組織專家已抵達中國，準備調查病毒起源，但世衛今天表示，2位專家任務是了解中國已進行哪些工作，為將來國際專家組工作打下基礎，此時不會進行實地調查。

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週宣布將派遣專家前往中國，促進了解2019冠狀病毒疾病動物宿主，並確定如何從動物傳播給人類。今天中國外交部宣布2位世衛專家已經抵達中國。

    今天世衛在日內瓦舉行線上記者會，媒體詢問傳出世衛專家是否無計畫前往武漢病毒研究所？對此世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，這是一個先遣團，主要是了解中國研究了什麼？有什麼發現？為未來的更大的國際專家組打下基礎，此時此刻不期待馬上進行實地調查。

    萊恩也透露世衛專家目前依中國防疫要求，正在隔離中。

    隨全球逼近1300萬人確診，譚德塞今天表示昨天全球向世衛報告了23萬新增病例，其中主要來自2國，並強調美洲疫情依舊處於震央，病毒仍然是頭號公敵，但許多政府和人民不重視這一點，正走在錯誤的道路上。

    譚德塞並未明指是哪2國，但依世衛每日疫情通報，美國及巴西是新增病例最多國家。

    他表示，要控制住疫情必須阻止傳播、採取個別措施去保護社區；政府要有強力的領導和溝通。 如果連勤洗手及保持社交距離等基本防疫都做不好，疫情將越來越惡化，且說在可預見的未來恐將難重回正常生活。（編輯：張佑之）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-13 06:40

    暴雨洪水不斷！鄱陽湖暴「長」 超越青海湖成中國最大

    2020-07-13 05:30

    港民主派初選 61萬人投票

    2020-07-13 05:30

    無畏打壓 金馬影后葉德嫻為港本土派助選

    2020-07-13 05:30

    美警告公民 在中恐遭濫捕

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播