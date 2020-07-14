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    朝日新聞：安倍指示優先對台灣鬆綁入境管制

    日媒報導，日本政府在考慮第2波鬆綁入境對象時，首相安倍（見圖）曾指示「優先對台灣鬆綁」。（法新社資料照）

    日媒報導，日本政府在考慮第2波鬆綁入境對象時，首相安倍（見圖）曾指示「優先對台灣鬆綁」。（法新社資料照）

    2020-07-14 01:05:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本朝日新聞報導，多名政府相關人士透露，日本政府在考慮第2波鬆綁入境對象時，安倍曾指示「優先對台灣鬆綁」。

    報導指出，日本政府在今年6月選擇了越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國，做為首波鬆綁入境管制的磋商名單，第2波預定與日本往來較多的台灣、中國、南韓等國為主。

    本月1日傳出在台中韓之外，第2波磋商國家的名單增加了汶萊，上週的消息又指出，第2波磋商國家的名單增加到10國，台中韓之外，還有汶萊、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、蒙古、寮國、新加坡等國，最快從本週起開始進行。

    相關人士透露，安倍一開始就指示優先對台灣鬆綁，報導指出，主要是安倍的支持者期待他對中韓採取較強硬的態度，尤其中國是武漢肺炎的「震央」，再加上中國強行在香港實施國安法引起日本民眾反感，如果日本優先對中國鬆綁，可能會引發日本民眾反彈。另一方面，美中對立加劇，日本也須顧慮美國的感受。

    安倍若讓台灣的放寬管制早於比中韓兩國，可緩和支持層的反彈。而且，也符合自民黨內保守派國會議員的請求。

    不過，中國是世界第2大經濟體，南韓則是鄰國，日本不能無視於中韓兩國。日本外務省官員擔憂，如果台中韓沒有同步進行磋商的話，日本可能因此與中韓失和。

    報導中也指出，雖然與台中韓磋商的時間幾乎同步，但結果將優先對台灣鬆綁，將汶萊等國加入第2波協商名單，是日本政府為了兼顧安倍指示以及對中韓兩國的外交上顧慮。因為將疫情算穩定的汶萊、緬甸或馬來西亞等國加入協商名單，可降低事情的敏感度。

    日本政府6月首波鬆綁入境管制的磋商名單選擇了越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國，第2波預定為往來較多的台灣、中國、南韓，若讓台灣的放寬管制早於比中、韓兩國，可緩和支持層的反彈。圖為東京街頭。（路透資料照）

    日本政府6月首波鬆綁入境管制的磋商名單選擇了越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國，第2波預定為往來較多的台灣、中國、南韓，若讓台灣的放寬管制早於比中、韓兩國，可緩和支持層的反彈。圖為東京街頭。（路透資料照）

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