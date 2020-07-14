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    首頁　>　國際

    東京舞台劇爆群聚感染 37人染疫850列密切接觸

    2020-07-14 00:53:02

    〔中央社〕日本東京新宿區一座劇場的偶像舞台表演發生武漢肺炎群聚感染，已知男星山本裕典及演員、工作人員等37人確診，密切接觸者850人。這是東京都內劇場發生群聚感染首例。

    讀賣新聞報導，東京都新宿區劇場「新宿劇場萌里英留」舉辦的年輕偶像舞台劇「THE★JINRO─帥哥人狼偶像是誰」於6月30日到7月5日間表演，卻爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）群聚感染，到13日為止，已知男星山本裕典、石原純及工作人員等37人確診。

    東京都政府表示，經保健所調查，演員與工作人員約50人、觀眾約800人總共約850人屬密切接觸者，呼籲這些人出面接受PCR檢測。

    日本放送協會（NHK）報導，東京都政府表示，這座劇場觀眾最多容納186人，據稱劇場有要求公演主辦單位僅容納93名觀眾入場觀賞。公演6天期間，一天表演2場，一場究竟有多少觀眾，目前還在調查。

    主辦公演的單位表示，公演期間的空檔，有進行劇場內空氣通風作業。此外，為了防止在第一排觀眾被噴到飛沫，有發給第一排觀眾防護面罩，但這些觀眾實際上是否有使用防護面罩，目前還在調查。（編輯：劉學源）

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