眼睛全遮住！ 澳衛生部長示範戴口罩 尷尬影片全曝光

〔即時新聞/綜合報導〕糗爆!澳洲衛生部長格雷格·亨特(Greg Hunt)今(13)日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩,但過程中疑不甚熟悉,竟把口罩戴到了眼睛上,讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍,35秒的影片也在推特瘋傳。

綜合外媒報導,亨特在記者會上表示:「我鼓勵維多利亞人,如果你不能保持社交距離,你在接近別人的時候請戴上口罩。」接著他便開始在鏡頭前示範如何正確配戴口罩。

亨特拿出一個淺藍色醫用口罩,將左右兩側的耳掛帶拉開,想要一次掛上雙耳,但口罩卻整個蓋住他的眼睛,且口罩一側的耳掛帶沒有掛到耳朵上,還彈了出來,接著他調整了戴口罩的方法,先掛上右耳再掛上左耳,雖然最後成功帶上口罩,但口罩一高一低的戴在臉上顯得有些滑稽,右眼還被口罩給遮住一些。

亨特雖然成功「戴好口罩」,但卻沒有將鼻樑片確實緊貼鼻樑,最後便匆匆忙忙地離開鏡頭前,讓整個示範過程顯得有些尷尬,這段影片也在推特上引起網友熱議。

