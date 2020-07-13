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    眼睛全遮住！ 澳衛生部長示範戴口罩 尷尬影片全曝光

    澳洲衛生部長格雷格·亨特（見圖）今（13）日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩，但過程中疑不甚熟悉，竟把口罩戴到了眼睛上，讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍，35秒的影片也在推特瘋傳。（圖擷取自推特）

    澳洲衛生部長格雷格·亨特（見圖）今（13）日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩，但過程中疑不甚熟悉，竟把口罩戴到了眼睛上，讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍，35秒的影片也在推特瘋傳。（圖擷取自推特）

    2020-07-13 23:53:12

    〔即時新聞／綜合報導〕糗爆！澳洲衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）今（13）日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩，但過程中疑不甚熟悉，竟把口罩戴到了眼睛上，讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍，35秒的影片也在推特瘋傳。

    綜合外媒報導，亨特在記者會上表示：「我鼓勵維多利亞人，如果你不能保持社交距離，你在接近別人的時候請戴上口罩。」接著他便開始在鏡頭前示範如何正確配戴口罩。

    亨特拿出一個淺藍色醫用口罩，將左右兩側的耳掛帶拉開，想要一次掛上雙耳，但口罩卻整個蓋住他的眼睛，且口罩一側的耳掛帶沒有掛到耳朵上，還彈了出來，接著他調整了戴口罩的方法，先掛上右耳再掛上左耳，雖然最後成功帶上口罩，但口罩一高一低的戴在臉上顯得有些滑稽，右眼還被口罩給遮住一些。

    亨特雖然成功「戴好口罩」，但卻沒有將鼻樑片確實緊貼鼻樑，最後便匆匆忙忙地離開鏡頭前，讓整個示範過程顯得有些尷尬，這段影片也在推特上引起網友熱議。

    澳洲衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）今（13）日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩，但過程中疑不甚熟悉，竟把口罩戴到了眼睛上，讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍，35秒的影片也在推特瘋傳。（圖擷取自推特）

    澳洲衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）今（13）日在記者會上公開示範如何正確配戴口罩，但過程中疑不甚熟悉，竟把口罩戴到了眼睛上，讓記者會上瀰漫著一股尷尬的氛圍，35秒的影片也在推特瘋傳。（圖擷取自推特）

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