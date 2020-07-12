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    武漢肺炎》波索納洛妻女檢測陰性 巴西單日再增3.5萬確診

    巴西第一夫人蜜雪兒宣布自己與2名女兒武漢肺炎篩檢結果皆為陰性。（路透）

    巴西第一夫人蜜雪兒宣布自己與2名女兒武漢肺炎篩檢結果皆為陰性。（路透）

    2020-07-12 11:54:08

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）本月6日接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，7日證實確診；巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）及2名女兒也接受武肺篩檢，11日蜜雪兒公告結果，3人反應結果皆呈陰性。

    根據《路透》報導，蜜雪兒的祖母上週才因身體不適被送往醫院插管治療，丈夫則在7日確診，蜜雪兒與2名女兒作為密切接觸者，3人也接受武漢肺炎篩檢，所幸檢驗結果皆為陰性。

    目前波索納洛仍在隔離治療中，並在7日時透過電視直播宣布自己正在服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）與阿奇黴素（azithromycin）治療，但兩種藥物對武漢肺炎的療效尚未獲得證實。

    截至巴西衛生部最新統計，巴西11日單日新增確診病例3萬5512例，新增死亡病例1071例，境內確診病例數累計達183萬9850例，死亡病例數則累計達7萬1469例，確診及死亡病例數皆為全球第二，僅次於美國。

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