為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    公安掃蕩重慶家庭教會 稱「習近平不允許就是非法」

    中國箝制宗教自由屢遭國際社會批判。示意圖。（法新社）

    中國箝制宗教自由屢遭國際社會批判。示意圖。（法新社）

    2020-07-11 14:08:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害宗教案例屢見不鮮，有信徒指出，「大讚美派」家庭教會在重慶市開州區的3個據點，今年5月遭當地政府打擊，有女信徒遭掐脖壓制在地，甚至還有警察向信徒表明「習近平不允許的就是非法組織」。

    長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，家庭教會在中國因不願加入受政府認證的三自愛國教會，遭當局視為非法團體。一起發生在4月14日的抓捕行動中，一名信徒在沒有任何罪名的情況下遭拘留15天，警方甚至在審訊對他說，「你們信神沒有錯，但只要是習近平不允許的，你們教會就是非法組織。」

    報導另指出，5月28日家庭教會在社區的聚會場所遭警察、工作人員共6人闖入，指控信徒正在進行非法聚會，並破壞講台前的黑板，沒收聖經、詩歌本，講道人也被帶走，當日隨即釋放。

    然而，在上述事件的前一週，教會在另一處社區的集會場所3日內2度遭警方突襲，1明講道人和3名信徒遭帶走關押數小時。信徒透露，警方稱今年春節就要把他們斬草除根，但受疫情影響擱置計畫。

    此外，有信徒在5月20日強行進入遭警方封鎖的場所集會，引來警察持電警棍清場，把信徒拖到外頭，還用手掐住一名女信徒的脖子將其壓制在地上銬，把她與另一名長者帶回派出所關押數小時。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藉著疫情關閉寺廟之際 中國大肆進行「滅佛運動」
    2020-07-07 18:49

    藉著疫情關閉寺廟之際 中國大肆進行「滅佛運動」
    慣用手法曝光！邊境衝突後 中國擴大迫害境內印度宗教
    2020-06-24 14:34

    慣用手法曝光！邊境衝突後 中國擴大迫害境內印度宗教
    搶先振興！全國電子今起破盤價5天

    搶先振興！全國電子今起破盤價5天
    武肺期間中共嚴控網路宗教活動 談信仰也被封帳號
    2020-04-16 20:17

    武肺期間中共嚴控網路宗教活動 談信仰也被封帳號
    摩門教將在上海蓋中國首間神殿 強調「絕不傳教僅聚會」
    2020-04-06 23:19

    摩門教將在上海蓋中國首間神殿 強調「絕不傳教僅聚會」
    漫畫家辛辣描繪2032「寒特首」統治台灣 網嘆：希望只是漫畫
    2019-12-29 13:20

    漫畫家辛辣描繪2032「寒特首」統治台灣 網嘆：希望只是漫畫
    國際今日熱門
    2020-07-10 17:05

    香港本土病例暴增！中小學停課「提早放暑假」

    2020-07-10 16:18

    紀錄片被控涉煽動叛亂、誹謗 半島電視台籲馬國撤刑事調查

    2020-07-10 16:22

    中國廣東惠州狼師涉誘姦10多名國小女童 官方說法引眾怒

    2020-07-10 15:36

    日美安全會談強化同盟關係 討論因應北韓、中國情勢

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播