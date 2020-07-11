公安掃蕩重慶家庭教會 稱「習近平不允許就是非法」

中國箝制宗教自由屢遭國際社會批判。示意圖。（法新社）

2020-07-11 14:08:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府迫害宗教案例屢見不鮮，有信徒指出，「大讚美派」家庭教會在重慶市開州區的3個據點，今年5月遭當地政府打擊，有女信徒遭掐脖壓制在地，甚至還有警察向信徒表明「習近平不允許的就是非法組織」。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，家庭教會在中國因不願加入受政府認證的三自愛國教會，遭當局視為非法團體。一起發生在4月14日的抓捕行動中，一名信徒在沒有任何罪名的情況下遭拘留15天，警方甚至在審訊對他說，「你們信神沒有錯，但只要是習近平不允許的，你們教會就是非法組織。」

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報導另指出，5月28日家庭教會在社區的聚會場所遭警察、工作人員共6人闖入，指控信徒正在進行非法聚會，並破壞講台前的黑板，沒收聖經、詩歌本，講道人也被帶走，當日隨即釋放。

然而，在上述事件的前一週，教會在另一處社區的集會場所3日內2度遭警方突襲，1明講道人和3名信徒遭帶走關押數小時。信徒透露，警方稱今年春節就要把他們斬草除根，但受疫情影響擱置計畫。

此外，有信徒在5月20日強行進入遭警方封鎖的場所集會，引來警察持電警棍清場，把信徒拖到外頭，還用手掐住一名女信徒的脖子將其壓制在地上銬，把她與另一名長者帶回派出所關押數小時。

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