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    武漢肺炎》北京確診女子「趴趴走」 疫調報告超過60頁

    北京一女子逛石景山萬達廣場時，突接獲醫院通知「確診」武漢肺炎的電話，當場崩潰大哭。（圖翻攝自推特）

    北京一女子逛石景山萬達廣場時，突接獲醫院通知「確診」武漢肺炎的電話，當場崩潰大哭。（圖翻攝自推特）

    2020-07-10 14:39:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京日前爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，7月2日北京有一名女子被爆出在居家隔離期間多次「破壞門磁報警器」到處「趴趴走」，中國媒體今天報導，這名女子的行動軌跡相當複雜，且事隔近一個月，女子也記不清楚自己的活動細節，疫調人員無奈表示女子的疫調報告超過60頁，仍未完成，至今官方也只找到292名密切接觸者，人數可能再上升。

    綜合中媒報導，2日一名女子在逛北京石景山萬達廣場時，接獲醫院的「確診」通知，當場情緒崩潰引熱議。事後女子被爆出在居家隔離期間多次「破壞門磁報警器」外出，不只到過百貨公司，期間曾至多家醫院求診，至少密切接觸204人。

    北京海淀區疾控中心人員昨日向中媒透露，這名女子的疫調回溯難度非常高，除因患者是1個月前進入北京，須回憶這一個月內的行動軌跡本就困難，女子期間又多次外出。此外，因此事引起極大的輿論，患者本身受網路評論影響情緒激動，難平靜陳述，都加大疫調難度。

    疾控中心也說，普通病例的疫調頂多只有十幾頁，但這名女子的疫調報告超過60頁，且至今還未完成，截至8日晚上官方也只找到292名密切接觸者，表示數字可能還會再增加。

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