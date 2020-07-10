紐約市府力挺種族平權 川普大廈前漆上「黑人的命也是命」
〔即時新聞／綜合報導〕美國「佛洛伊德之死」引發全球示威，紐約市府工作人員9日上午開始在川普大廈前，漆上「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聲援反種族主義，紐約市長白思豪也親臨現場協助。
綜合外媒報導，紐約市在川普大廈（Trump Tower）外的第五大道漆上「黑人的命也是命」標語，支持反種族主義，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）和民權領袖夏普頓（Al Sharpton）等人一同親自參與。紐約市公布這項行動後，總統川普（Donald Trump）曾推文怒斥，紐約市政府此舉將毀了這條「奢華大道」（luxury Avenue）。
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白思豪表示，非裔族群對紐約這座城市相當重要，對美國亦然。白思豪強調，必須讓川普了解他所不知道的事，所以選在川普大廈外塗上「黑人的命也是命」標語。當日有許多人到場支持，在周圍高喊「黑人的命也是命」、「沒有正義就沒有和平」（No justice, no peace）等口號。同時也有許多民眾到場抗議，批評白思豪政府施政。
白思豪隨後也推文表示，紐約不僅僅是在路面塗鴉相關字樣，同時也致力於實現標語內容，達到種族平權。