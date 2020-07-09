國安法授權港府「網路築牆」？ 外媒︰外資恐撤離、媒體受限制

港府日前公布港版國安法施行細則，政府獲授權在網路上移除危害國家安全的訊息，遭質疑是中國網路長城長驅直入的跡象。此為情境照。（歐新社）

2020-07-09 11:12:53

〔即時新聞／綜合報導〕港府日前提出港版國安法實施細則，政府獲授權在網路上移除危害國家安全的訊息，遭質疑是中國網路長城長驅直入的跡象。有外媒整理專家看法分析稱，中國要在香港築牆不難，第一波受影響的不只有資訊科技業，就連媒體也恐淪重災區。

美國《自由亞洲電台》報導，港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日受訪時表示，雖然香港尚未築起防火高牆，但由於香港只有數十間網際網路供應商，當局若欲實施網路管制，技術上並不困難。

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方保僑進一步表示，目前外資最擔心的是一旦向香港警察呈送資料，若涉及外籍人士則可能觸犯他國法律，如歐盟的《通用數據保障條例》等，他認為，未來若朝最壞的方向發展，無法排除外資大舉撤離香港的可能性。

報導指出，香港記者協會主席楊健興今日受訪時指出，該爭議條文授權當局刪除傳媒在網路上刊登的文章，讓整個媒體業步上資訊科技行業後塵，成為該法案下的重災區，他說，目前看來該條文雖僅針對內容而非刊登的平台或媒體，但不能排除未來增設新條文限制媒體運作的可能性。

港府6日公布港版國安法第43條實施細則，該條文授權政府在警方合理懷疑網路上的訊息「相當可能構成危害國家安全罪行」或「相當可能會導致危害國家安全罪行」的發生時，可在保安局長批准下，要求有關發布人士、平台服務商、主機服務商、網路服務商加以移除，若不遵從，經定罪可被判罰款港幣10萬元（約台幣38萬元）及監禁1年，網路服務商罰金亦同，需監禁6個月。

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