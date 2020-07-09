重重警力戒備 港國安公署拒馬陣中揭牌

北京駐香港維護國家安全公署八日揭牌，香港特首林鄭月娥（左二）與中聯辦主任駱惠寧（左一）、前特首董建華（中）和梁振英（右二）、國安署長鄭雁雄（右一）出席儀式。（路透）

2020-07-09 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府依據香港國安法設立的駐港維護國家安全公署，八日揭牌。署長鄭雁雄表示，香港國安法是「為了人民福祉」而實施，「將會堅定依法捍衛國家安全」。隨著國安法和相關機構上路運作，香港警務處鎮暴部隊約三分之二警力也將歸建，恢復原職。

駐港國安署暫設於銅鑼灣的維景酒店，八日的揭牌儀式在巨型充水式拒馬包圍、重重警力戒備下於上午七時進行，官方未事先公佈儀式時間，也未邀請媒體出席。警方安排的採訪區與儀式現場相距一百公尺，電子媒體以延後一小時方式轉播。

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鄭雁雄致詞時多次強調「依法」，表示將依法履行職責、依法行使權力，「堅決依法捍衛國家安全」，並「依法接受監督，不侵害任何個人與組織的合法權益」。他的談話與北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任、港府國家安全委員會國安顧問駱惠寧呼應，駱惠寧聲稱駐港國安署是「國安守門人」、「香港安全的使者」，讓香港「由亂到治」，「告別國家安全不設防」的歷史；國安署將遵守香港本地法律，「一國兩制」在香港的實踐能夠「不變形、不走樣」。

香港特首林鄭月娥以普通話致詞，再度提到去年香港「飽受暴力衝擊」，現有法可依，未來港府維護國安將「執法必嚴，違法必究」，國安署將給予「監督、指導、協調、支持」，也會盡快建立兩機構的協調機制，訊息共享、行動配合。

出席揭牌儀式的中港官員，還包括副署長李江舟、孫青野，香港政務司長張建宗、律政司長鄭若驊、財政司長陳茂波、警務處長鄧炳強，以及中國全國政協副主席、前特首梁振英等人。

「南華早報」八日引述警務處消息人士說法，在國安法上路實施後，因應去年「反送中」抗爭而從各執法單位徵調的鎮暴警力現約六千人，將有三分之二自本週日起分兩階段歸建原單位、職務，留下的兩千名警力將繼續駐守港府總部、中聯辦、立法會等敏感地點，此舉反映出官方評估反政府示威已經沈寂。消息指出，警方認為，國安法已收嚇阻反政府示威者之效，因此可減少鎮暴部隊規模，但「若有必要，在立法會選舉前，八月底將重新召集」。

北京駐香港國安署長鄭雁雄八日出席揭牌儀式。（法新社）

北京駐港國安署揭牌儀式，在大批警力和巨型充水式拒馬包圍下進行。（彭博）

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