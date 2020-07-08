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    管很大！中國推「數據安全法」 要外商交出境外資料

    中國公布「數據安全法」草案全文公布，設置在中國的外國公司，未來恐被要求交出境外營運資料。（路透檔案照）

    中國公布「數據安全法」草案全文公布，設置在中國的外國公司，未來恐被要求交出境外營運資料。（路透檔案照）

    2020-07-09 01:04:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會除了通過「香港版國安法」，也通過「中國數據安全法」草案，3日將條文公告上網，該法或要求在中國營運的外國公司，交出在中國境外的營運數據，若不配合將罰錢或關閉公司。

    根據中國《財經網》報導，中國人大網近日公布「中華人民共和國數據安全法（草案）」全部條文，官方公告顯示，中國公民公眾可以直接登錄網站並提出意見，也可以將意見寄送到人大常委會法制工作委員會，意見徵求止日期為8月16日。

    根據英國《電腦週刊》報導，中國以保護「重要數據」之名設立該法，並認為官方定義的「重要數據」可能會影響中國國安、社會穩定、經濟安全，法案預計在2021年上路，可能要求在中國營運的外國公司，向中國政府提供有關「網路安全」的詳細資訊。

    中國北京律師事務「國際顧問」羅妍（音譯，Yan Luo）表示：「中國正在考慮讓法律具備人們從未見過的『域外效力』。」原因在於，官方「想抵銷美國法律的『域外效力』。」該法案賦予中國中央和地方政府能夠針對不同地區與行業，來定義什麼是「重要數據」。

    法案指出，個人或組織在需要調查犯罪或案件涉及中國國家安全時，必須服從執法單位的數據請求，在中國境外從事可能危害中國國安或公共利益活動的組織或個人，也可能受該法約束，若不配合恐被罰款或撤銷營業許可。羅妍表示，「數據安全法」草案在經過審查後，可能會發生重大變化，或將成為完全不同的法律。

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