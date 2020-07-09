港國安惡法犯眾怒 國際社會反制

國際社會對港國安法反應

2020-07-09 05:30:00

美國

●商務部6月29日宣布撤銷香港特殊地位，並暫停香港的出口證豁免。

●國務卿龐皮歐6月29日宣布，暫停出口防衛設備至香港，並針對軍民兩用科技輸港施加新的限制。

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●國會參、眾兩院提出「香港安全庇護港法案」，兩院也分別在6月25日、7月1日通過「香港自治法」。

英國

●英國外交部7月1日宣布，延長英國國民海外護照（BNO）持有者的居留權至5年，期滿可申請永久居留，並警告本國公民前往中港可能遭到「任意拘捕」。

歐盟

●歐盟6月30日譴責中國通過香港國安法，歐盟執委會主席馮德雷恩表示，中國將在商業信心、國家信譽上面臨非常負面的後果。

●歐洲議會6月19日表決通過，若香港國安法實施，歐盟應將中國告上海牙國際法院，但決議並無法律約束力。

加拿大

●加拿大外交部長沈潘7月3日宣布，暫停加國與香港的引渡協議，並停止批准向香港出口敏感軍事用品。

澳洲

●澳洲總理莫里森表示，考慮提供港人類似英國BNO持有者的機會，以及暫停與香港的引渡協議；澳洲外交部7日發布旅遊警示，指中方可能會以外籍人士「違反國安」為由予以拘捕。

資料來源：綜合外電

整理：編譯黃靖媗、孫宇青

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