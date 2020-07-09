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    香港法治已死 彭定康：林鄭是香港歷史上可悲的賣國人物

    彭定康批評特首林鄭月娥是在香港歷史上「可悲的賣國人物」。（法新社）

    彭定康批評特首林鄭月娥是在香港歷史上「可悲的賣國人物」。（法新社）

    2020-07-09 07:33:54

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上路之後，香港人民自由受到極大限縮，香港末代總督彭定康（Chris Patten）接受美國《CNBC》專訪時批評特首林鄭月娥是在香港歷史上「可悲的賣國人物」，而北京通過港版國安法的原因之一，就是要預防民主派在9月份的立法會選舉中再度大勝。

    彭定康指出，中共實施港版國安法是在摧毀香港，香港社會長期以來依賴法治、言論自由以及資本移動自由，但其中有兩點都已被破壞，對香港來說是個壞消息，而彭定康也提到，美國著名漢學家林培瑞（Perry Link）過去一直提及，中國以恐懼治國，而不是以法治治國，中共如同「蜷伏在吊燈上的蟒蛇」，你不知道牠何時落下，但深知牠撲向你時會有多危險，這就是我們所看到的，香港法治和司法獨立等價值以被全面卸除。

    隨後彭定康被問到，實施國安法是為了讓香港從去年的騷亂中重回穩定，對香港來說是否有其他的途徑？彭定康回應：「其中之一就包括一年前不去做送中嘗試；第二，去做我們很多人在12個月前就已經建議的，建立公開調查委員會對警暴問題及政府處理方式進行調查。」彭定康也提到，然而林鄭月娥所作的是不去提出修改《逃犯條例》，她是香港歷史上一個「可悲的賣國人物」。

    彭定康指出，北京通過國安法就是為了威嚇香港，並預防民主派在9月份的立法會選舉中再度大勝。關於林鄭月娥，彭定康則提到，她和香港很多支持國安法的人一樣，家人都擁有外國護照，而作為人大常委出席人大的譚耀宗，則是兩個兒子都有澳洲護照。彭定康表示，這些人鎮壓香港自由，當他們知道事態惡化時，他們有外國護照可以遠走高飛，但大部份港人卻不具備此條件。

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