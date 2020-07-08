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    疫後重振經濟 英國政府減稅請客吃飯

    為了重振經濟，英國財政大臣蘇納克今天宣布外出用餐、政府請客計畫。民眾在8月的週一至週三外出用餐，可享有折扣，餐旅和觀光業的增值稅也將大打折。（歐新社）

    為了重振經濟，英國財政大臣蘇納克今天宣布外出用餐、政府請客計畫。民眾在8月的週一至週三外出用餐，可享有折扣，餐旅和觀光業的增值稅也將大打折。（歐新社）

    2020-07-09 01:02:49

    〔中央社〕為了重振經濟，英國財政大臣蘇納克今天宣布外出用餐、政府請客計畫。民眾在8月的週一至週三外出用餐，每人最高可享10英鎊折扣用餐額度，餐旅和觀光業的增值稅也將大打折。

    英國政府試圖重振遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創的經濟，鼓勵民眾多出門消費，今天提出請客計畫。

    英國廣播公司（BBC）報導，蘇納克（Rishi Sunak）提出「吃外食救經濟」（eat out to help out）計畫，民眾在8月份的週一至週三上餐廳吃飯，可享5折、每人最高10英鎊（約新台幣370元）折扣，但不可用於酒類消費。

    蘇納克也同步宣布餐旅和觀光業的增值稅（VAT）稅率，將從現行的20％下調至5％，減稅政策實施時間長達6個月。

    蘇納克表示，英國正因為冠狀病毒危機，陷入前所未有經濟衰退時期，「我們必須發揮創意」。

    經過逾3個月禁足期，英國4日起開放酒吧、餐廳開門營業，但必須保持社交距離。蘇納克今天鼓勵民眾外出用餐，強調這麼做很安全。「我知道民眾對於出門有點不放心，但我們不會在不安全的情況下解禁。」

    財政部表示，8月份的用餐打折優惠不限次數，適用全英國的餐廳、咖啡廳與酒吧。想要參與優惠的店家必須從13日起上網登記。

    10英鎊用餐優惠，遠遠不及先前英國智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）建議政府發放的大人500英鎊（約新台幣1萬8400元）、兒童250英鎊消費券。

    雖然有些網友認為總比沒有好，但也有網友抱怨僅限週一至週三，大多數人必須上班，而且10英鎊額度是打5折後，代表至少要消費20英鎊才能獲得，根本無法吸引人上餐廳消費。

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