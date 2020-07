疫後重振經濟 英國政府減稅請客吃飯

為了重振經濟,英國財政大臣蘇納克今天宣布外出用餐、政府請客計畫。民眾在8月的週一至週三外出用餐,可享有折扣,餐旅和觀光業的增值稅也將大打折。(歐新社)

〔中央社〕為了重振經濟,英國財政大臣蘇納克今天宣布外出用餐、政府請客計畫。民眾在8月的週一至週三外出用餐,每人最高可享10英鎊折扣用餐額度,餐旅和觀光業的增值稅也將大打折。

英國政府試圖重振遭武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情重創的經濟,鼓勵民眾多出門消費,今天提出請客計畫。

英國廣播公司(BBC)報導,蘇納克(Rishi Sunak)提出「吃外食救經濟」(eat out to help out)計畫,民眾在8月份的週一至週三上餐廳吃飯,可享5折、每人最高10英鎊(約新台幣370元)折扣,但不可用於酒類消費。

蘇納克也同步宣布餐旅和觀光業的增值稅(VAT)稅率,將從現行的20%下調至5%,減稅政策實施時間長達6個月。

蘇納克表示,英國正因為冠狀病毒危機,陷入前所未有經濟衰退時期,「我們必須發揮創意」。

經過逾3個月禁足期,英國4日起開放酒吧、餐廳開門營業,但必須保持社交距離。蘇納克今天鼓勵民眾外出用餐,強調這麼做很安全。「我知道民眾對於出門有點不放心,但我們不會在不安全的情況下解禁。」

財政部表示,8月份的用餐打折優惠不限次數,適用全英國的餐廳、咖啡廳與酒吧。想要參與優惠的店家必須從13日起上網登記。

10英鎊用餐優惠,遠遠不及先前英國智庫「決議基金會」(Resolution Foundation)建議政府發放的大人500英鎊(約新台幣1萬8400元)、兒童250英鎊消費券。

雖然有些網友認為總比沒有好,但也有網友抱怨僅限週一至週三,大多數人必須上班,而且10英鎊額度是打5折後,代表至少要消費20英鎊才能獲得,根本無法吸引人上餐廳消費。

