軍情動態》俄國海軍增40軍艦服役 26日將舉行海上大閱兵

針對國際情勢，俄羅斯宣布今年將有40艘各式軍艦會開始服役，俄羅斯海軍司令尼古拉·葉夫曼諾夫海軍上將更透露將在今年7月26日舉行海上閱兵儀式。圖為2019年俄羅斯舉行的海上閱兵儀式。（歐新社）

2020-07-08 17:21:49

〔即時新聞／綜合報導〕針對國際情勢，俄羅斯宣布今年將有40艘各式軍艦會開始服役，俄羅斯海軍司令尼古拉·葉夫曼諾夫（Nikolai Yevmenov）海軍上將更透露將在今年7月26日舉行海上閱兵儀式。

綜合外媒報導，俄羅斯海軍司令尼古拉·葉夫曼諾夫在接受俄國國防部媒體《紅星報》（Krasnaya Zvezda）時表示，總體而言，2020年將會有40艘各式軍鑑服役，其中包括正在進行海上測試的22350型卡薩托諾夫海軍元帥號（Admiral Kasatonov）巡防艦，預計在7月開始服役，將部署在北方艦隊。

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葉夫曼諾夫指出，這一系列的擴軍計畫，顯示俄國的造艦計畫正有效的進行；黑海艦隊未來將陸續服役新的22160型巡邏艦，22800型暴風級飛彈護衛艦也將在波羅的海艦隊與黑海艦隊成軍，海軍也會繼續擴增北風之神級核潛艦（Borei-A）與亞森級核潛艦（Yasen-M）的數量，分別部署在太平洋艦隊與北方艦隊。

另外他也透露，為慶祝二戰勝利75週年，預計今年7月26日在聖彼得堡（Saint Petersburg）的喀琅施塔得（Kronstadt）舉行盛大的海上閱兵儀式，屆時將出動46艘各式軍艦、潛艦，42架戰機與4000多名官兵。

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