武漢肺炎》病毒恐侵害腦部 英研究：患者出現神經系統併發症

英國最新研究顯示，武漢肺炎患者可能出現嚴重的腦部、神經系統疾病和精神疾病等併發症。（法新社）

2020-07-08 16:41:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）原被認為是主要影響肺部的呼吸道疾病，但神經科學家和腦科醫師指出，現在有越來越多的證據顯示，武漢肺炎病毒可能對大腦產生影響。英國最新研究顯示，武漢肺炎患者可能出現嚴重的腦部、神經系統疾病和精神疾病等併發症。

綜合外媒報導，倫敦大學學院（UCL）今（8）日公布最新研究，調查中共有43名武漢肺炎確診者出現腦炎、神經損傷、譫妄症（delirium）和中風等併發症。在某些案例中，神經系統問題是患者的主要症狀。

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研究共同主持人倫敦大學學院神經學研究所（Institute of Neurology）榮譽副教授詹迪（Michael Zandi）表示，武漢肺炎大流行後是否會出現大規模腦損傷的流行病仍有待觀察。但贊迪也提到1918年西班牙流感大流行後，1920到1930年代也爆發流行性腦炎。

倫敦大學發表的研究中，9名確診者被診斷出罕見疾病「急性瀰漫性腦脊髓炎」（acute disseminated encephalomyelitis，ADEM），這種疾病可能由病毒感染引起，較易發於兒童，但在疫情爆發後，成年人染疫的情形逐漸上升。

研究團隊的帕特森（Ross Paterson）表示，儘管武漢肺炎已經在全球延燒數個月，仍無法知道這個疾病將對人造成何種程度的長期損害。帕特森也提醒，醫師應注意到患者可能存在的神經系統影響。

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