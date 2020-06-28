為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》確診者康復仍有併發症 新研究：恐纏身數年

雖然目前已知武漢肺炎不僅針對呼吸道，也會對體內易損的器官系統進行攻擊，然而近期有研究指出，即便武漢肺炎確診患者最後痊癒，體力也難以完全恢復回確診前的狀態，且可能還會留下許多難以善後的後遺症。（法新社）

雖然目前已知武漢肺炎不僅針對呼吸道，也會對體內易損的器官系統進行攻擊，然而近期有研究指出，即便武漢肺炎確診患者最後痊癒，體力也難以完全恢復回確診前的狀態，且可能還會留下許多難以善後的後遺症。（法新社）

2020-06-29 00:13:55

〔即時新聞／綜合報導〕自2020年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球爆發大流行後，至今已破千萬人確診，並造成近50萬人死亡，疫情也持續在全球延燒；雖然目前已知新冠病毒不僅針對呼吸道，同時也會攻擊體內易損的器官，近期有研究指出，即便武漢肺炎確診患者痊癒，體力也難以完全恢復回確診前的狀態，且可能還會留下許多難以善後的後遺症。

根據《路透社》報導，美國心臟醫學權威、加州斯克里普斯研究中心主任托波爾（Eric Topol）表示，原本以為新冠病毒只會影響呼吸道系統，但後來臨床研究發現，新冠病毒之後會接著攻擊胰腺、心臟、肝臟、大腦、腎臟等其他器官，「這是我們始料未及的」。

且除了導致呼吸困難外，武漢肺炎確診者還會發生凝血異常的問題，可能發生血栓導致中風、嚴重發炎等症狀，且病毒還會攻擊神經系統，導致併發頭痛、頭暈、味嗅覺喪失、癲癇和精神錯亂。

另外新冠病毒所引起各種併發症狀，甚至會持續影響病患未來數年的健康，導致必須付出大量醫藥費來「善後」，且就算康復體力也會大不如前，無法恢復到罹病前的狀態。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

美國心臟醫學權威、加州斯克里普斯研究中心主任托波爾（見圖）表示，新冠病毒不僅會攻擊呼吸道系統，之後還會接著攻擊胰腺、心臟、肝臟、大腦、腎臟等其他器官，「這是我們始料未及的」。（法新社）

美國心臟醫學權威、加州斯克里普斯研究中心主任托波爾（見圖）表示，新冠病毒不僅會攻擊呼吸道系統，之後還會接著攻擊胰腺、心臟、肝臟、大腦、腎臟等其他器官，「這是我們始料未及的」。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為探望染疫外婆 美國運動員從華府7天跑350公里到賓州
2020-06-27 12:53

為探望染疫外婆 美國運動員從華府7天跑350公里到賓州
武漢肺炎》疫情燒不停！ 美國爆增逾4.5萬例 近2個月單日最高
2020-06-25 16:45

武漢肺炎》疫情燒不停！ 美國爆增逾4.5萬例 近2個月單日最高
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
武漢肺炎》美國疫情狂燒 加州新增7149例創單日新高
2020-06-25 14:15

武漢肺炎》美國疫情狂燒 加州新增7149例創單日新高
政治正確過頭？美地方政府規定「有色人種可不戴口罩」
2020-06-25 09:47

政治正確過頭？美地方政府規定「有色人種可不戴口罩」
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
國際今日熱門
2020-06-28 09:37

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

2020-06-28 08:59

雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

2020-06-28 09:49

軍情動態》美特種部隊綠扁帽 即將出現首位女性成員！

2020-06-28 09:40

中國半壁江山泡水 官方再發大暴雨警告！太湖、淮河上游超警洪水

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播