武漢肺炎》確診者康復仍有併發症 新研究：恐纏身數年

雖然目前已知武漢肺炎不僅針對呼吸道，也會對體內易損的器官系統進行攻擊，然而近期有研究指出，即便武漢肺炎確診患者最後痊癒，體力也難以完全恢復回確診前的狀態，且可能還會留下許多難以善後的後遺症。（法新社）

2020-06-29 00:13:55

〔即時新聞／綜合報導〕自2020年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球爆發大流行後，至今已破千萬人確診，並造成近50萬人死亡，疫情也持續在全球延燒；雖然目前已知新冠病毒不僅針對呼吸道，同時也會攻擊體內易損的器官，近期有研究指出，即便武漢肺炎確診患者痊癒，體力也難以完全恢復回確診前的狀態，且可能還會留下許多難以善後的後遺症。

根據《路透社》報導，美國心臟醫學權威、加州斯克里普斯研究中心主任托波爾（Eric Topol）表示，原本以為新冠病毒只會影響呼吸道系統，但後來臨床研究發現，新冠病毒之後會接著攻擊胰腺、心臟、肝臟、大腦、腎臟等其他器官，「這是我們始料未及的」。

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且除了導致呼吸困難外，武漢肺炎確診者還會發生凝血異常的問題，可能發生血栓導致中風、嚴重發炎等症狀，且病毒還會攻擊神經系統，導致併發頭痛、頭暈、味嗅覺喪失、癲癇和精神錯亂。

另外新冠病毒所引起各種併發症狀，甚至會持續影響病患未來數年的健康，導致必須付出大量醫藥費來「善後」，且就算康復體力也會大不如前，無法恢復到罹病前的狀態。

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美國心臟醫學權威、加州斯克里普斯研究中心主任托波爾（見圖）表示，新冠病毒不僅會攻擊呼吸道系統，之後還會接著攻擊胰腺、心臟、肝臟、大腦、腎臟等其他器官，「這是我們始料未及的」。（法新社）

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