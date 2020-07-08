WHO：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

科學界呼籲各界重視新冠病毒空氣傳播的可能性。示意圖。（歐新社）

2020-07-08 07:14:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球持續升高，對病毒的研究也如火如荼進行中，除了口沫傳播，科學界也提出新冠病毒空氣傳播的可能性。世界衛生組織（WHO）最新說法證實，確實有病毒透過空氣傳播的證據。

《路透》報導，針對新冠病毒的傳播方式，WHO在此之前的說法是以口沫傳播為最大宗。直到本週一，遍及32個國家的239名科學家，在《臨床傳染病》期刊發布公開信指出，藉由口沫噴出的病毒能夠在空氣中徘徊，吸入者可能遭受感染，呼籲WHO更新其防疫指南。

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署名者之一的科羅拉多大學化學家Jose Jimenez表示，「我們希望WHO能夠承認這項證據，這絕對不是在打臉他們，這是科學數據，但我們需要向大眾公開，因為在多次的溝通後，他們仍拒絕聽取這些證據。」

WHO世衛感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）在當地時間週二的記者會中坦言，確實有出現空氣傳播的證明，但一切都還有討論空間，她強調，WHO一直有在談論空氣傳播和氣膠傳播的可能性，也持續支持相關研究。

Jose Jimenez提到，從過往經驗來看，醫療界對氣膠傳播的概念非常排斥，證實的門檻也相當高，原因是出於對大眾恐懼的擔憂，醫護人員不會願意到醫院工作，民間會瘋搶N95口罩，開發中國家將無資源可用。

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