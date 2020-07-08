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    武漢肺炎》塞爾維亞死亡病例創單日新高擬封首都 群眾與警衝突

    塞爾維亞的武漢肺炎疫情出現新高峰，政府計畫於週末封鎖首都貝爾格勒，引發大批示威者集結在國會大廈前抗議。（法新社）

    塞爾維亞的武漢肺炎疫情出現新高峰，政府計畫於週末封鎖首都貝爾格勒，引發大批示威者集結在國會大廈前抗議。（法新社）

    2020-07-08 16:45:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在塞爾維亞再次爆發，昨（7日）創單日死亡數最高紀錄，政府計畫於週末封鎖首都貝爾格勒，卻引起民眾強烈不滿，大批示威者集結在國會大廈前抗議，甚至一度衝入警方警戒線。

    綜合媒體報導，塞爾維亞7日新增299例確診、13人死亡，創下自疫情爆發以來，單日死亡數最高的紀錄。總統武契奇（Aleksandar Vucic）在當日晚間表示，由於疫情不斷擴大，政府將採取更嚴格的措施，包括在週末封鎖貝爾格勒。

    再次封城的決定激怒了塞爾維亞群眾，示威者將防疫不力歸咎政府，認為民眾不必再度為此付出代價。武契奇發表談話後，數千人開始聚集在國會大廈前的廣場，並與警方對峙，大約晚間10點，一小群示威者衝過警戒線，進入國會大廈，但是警方後來把他們推了回去。

    在3月初，塞爾維亞就採取了封鎖措施，阻止武漢肺炎疫情的傳播。根據美國美國約翰霍普金斯大學統計資料，塞爾維亞目前有1萬6719例確診、330例死亡。

    在5月下旬，塞爾維亞是巴爾幹半島中，最早對外開放並舉行大選的國家，武契奇領導的塞爾維亞進步黨以高支持率獲勝。執政團隊的成員不戴口罩舉行慶功宴後，包含總統顧問在內的高級官員相繼爆出確診。

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