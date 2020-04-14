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    中國大外宣洗形象 塞爾維亞湧現大量「感謝您習大哥」看板

    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（路透）

    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（路透）

    2020-04-14 20:45:45

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情席捲歐洲，中國醫療團隊上月前往塞爾維亞提供醫療援助，該國總統武契奇（Aleksandar Vucic）還當眾激動親吻五星旗感謝。近日，塞爾維亞首都貝爾格萊德出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」，引發議論。

    綜合外媒報導，上月一架飛機載著6名中國醫療團隊成員抵達塞爾維亞，受到武契奇熱烈的歡迎，武契奇甚至當眾親吻了塞爾維亞與中國的國旗，引發熱議。中國外交部發言人趙立堅指出，派遣醫療團隊的目的是為了分享中國在抗疫上的經驗。

    近日，在塞爾維亞首都貝爾格萊德出現了大量寫著「感謝您習大哥」的看板，並在看板上印有習近平與中國五星旗。據報導指出，在國外顯現善意姿態，是中國長期努力的作為；另有媒體指出，在艱難的防疫期間，塞爾維亞似乎只對中國表示感謝，而中國企業在塞爾維亞佔有重要地位。

    但近期外界質疑，中國並非單純援助外國，是為了卸責因疫情處理不當禍害全球及洗白形象，積極在全球推動大外宣，除了大量購買廣告，也運送大批醫療資源到武漢肺炎影響的國家，還包括派遣醫療團前往協助抗疫，想重新塑造全球抗疫領導者形象，企圖「以疫謀霸」。

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    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（路透）

    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（路透）

    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（法新社）

    塞爾維亞首都貝爾格萊德近日出現大量印有中國領導人習近平照片的看板，看板上並以簡體中文寫下「感謝您習大哥」。（法新社）

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