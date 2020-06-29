全球武肺確診破千萬 約流感2倍

印度醫護人員穿著全套防護衣，二十八日前往孟買貧民窟的醫療營提供協助。（美聯社）

2020-06-29 05:30:00

印度巴西新增佔全球1/3

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕疫情嚴峻的國家陸續解封後，全球武漢肺炎確診病例廿八日突破千萬大關，近五十萬人因疫情喪命。過去一週，全球確診病例日增約一至二％，但低於三月間高達十％的增幅。世界衛生組織（ＷＨＯ）指出，武漢肺炎的確診數據約為每年嚴重流感的兩倍，死亡數據則與流感相當。

塞爾維亞國防部長確診

武漢肺炎大流行已進入新階段，北美洲、中南美洲、歐洲分別占確診病例總數的廿五％。中南美洲的確診病例在過去一個月內成長三倍，印度廿八日更創下該國單日新增病例數紀錄，暴增一萬九九○六例；印度與巴西過去一週的新增確診病例，達全球三分之一。塞爾維亞廿七日證實，曾與總統武契奇一同出席俄羅斯閱兵大典的國防部部長伏林，已確診武漢肺炎。

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50萬人喪命 疫情恐持續至2021年

除疫情未受控制國家，還有部分已解封國家，疫情也正在回溫，迫使政府必須重新實施封鎖措施。專家指出，這種封鎖與解封交替實施的狀況，可能會一直持續至二○二一年。

中國廿七日新增十四起本土病例，全數位於北京。自本月十一日起，北京市已累積三一一起確診病例。由於第二波疫情爆發，全中國約有五十萬人處封鎖狀態，連鄰近北京市的河北省雄安新區安新縣，也從廿七日開始封閉式管理。在管制區域中，民眾必須持有七天內的篩檢陰性證明才能出城。

美國廿七日新增逾四．三萬起確診病例，累積已逾兩百五十萬起，逾十二．五萬人病故，堪薩斯州、愛達荷州、奧克拉荷馬州的病例數不斷飆升，全美僅有康乃狄克州與羅德島州的新增確診病例數比前一週少，已有至少十二個州宣布暫緩解封計畫。受到疫情影響，美國副總統彭斯已宣布取消在佛羅里達州與亞利桑那州的巴士巡迴助選活動；已連續舉辦近五十年的美國紐約市同志驕傲大遊行，也改採線上直播。

全美每日平均約有六百人死於疫情，比四月中旬的每日逾兩千人死亡低許多。專家認為，可能是醫療進步，以及近期患病者多為年輕人之故。佛羅里達州州長迪尚特表示，三月的確診患者年齡中位數為六十幾歲，但在過去兩、三週，年齡中位數卻下降至卅幾歲，呼籲年輕人保持警惕；年輕人雖然較不容易出現重症，但仍有可能將病毒傳染給他人。

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