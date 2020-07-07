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    教宗講稿突刪香港議題 外媒質疑：「是什麼讓教宗封口？」

    外媒指出，教宗方濟各臨時刪除演說中的香港段落。（法新社）

    外媒指出，教宗方濟各臨時刪除演說中的香港段落。（法新社）

    2020-07-07 11:15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕「香港國安法」在全球引起高度關注，譴責、支持聲浪此起彼落，教宗方濟各原先要在公開演說中表達對香港人民的憂心，結果該段落臨時取消，引發外界譁然。

    《天主教先驅報》羅馬社社長Christopher Altieri專文指出，梵諦岡記者在上週日教宗發表演說前夕，按例事先收到講稿，其中一個段落是談論香港局勢，但教宗在演說中對此卻隻字未提，代表教宗上台前一刻才決定略過香港議題，記者事後也得不到官方的確切解釋。記者Marco Tosatti翻譯了講稿中有關段落，教宗表達了對香港民眾的憂心，但沒有譴責中國政府。

    Altieri表示，記者們現在有諸多疑問，包括「是什麼讓教宗封口」、「這件事如何闡述梵諦岡的中國政策」，以及「誰在這項議題或其它議題上的建議對教宗產生影響力」等。天主教香港教區榮休主教陳日君週一在推特上寫道，「如果香港失去了自由，教會將無法傳教；如果教會失去了自由，便再也無法捍衛人們的自由。」

    中國共產黨因箝制宗教自由嚴重，與梵諦岡並無外交關係，但雙方2018年簽署了「中梵主教任命臨時協議」，外界稱此協議大幅改善中梵關係，但也認為這或許是教宗閉口不談香港議題的原因。

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