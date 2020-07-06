為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    電影情節！ 法情報員疑墜美人計叛國 涉嫌為中國當間諜

    兩名法國前情報幹員被控向中國提供秘密情報，於當地時間6日出庭受審，兩人疑似分別中了「美人計」及曾收受高額報酬；法國官員曾形容這是一起「極端嚴重」的案件，而起訴兩人的法庭將由專業法官組成，由於案件敏感，可能會閉門審判。（美聯社資料照）

    兩名法國前情報幹員被控向中國提供秘密情報，於當地時間6日出庭受審，兩人疑似分別中了「美人計」及曾收受高額報酬；法國官員曾形容這是一起「極端嚴重」的案件，而起訴兩人的法庭將由專業法官組成，由於案件敏感，可能會閉門審判。（美聯社資料照）

    2020-07-06 23:17:34

    〔即時新聞／綜合報導〕堪比電影懸疑片的間諜案！兩名法國前情報幹員被控向中國提供秘密情報，於當地時間6日出庭受審，兩人疑似分別中了「美人計」及曾收受高額報酬；法國官員曾形容這是一起「極端嚴重」的案件，而起訴兩人的法庭將由專業法官組成，由於案件敏感，可能會閉門審判。

    綜合法媒報導，雖然法國官員至今不願對外公開這起間諜案的細節，但多家法媒指出，已退休、原隸屬法國國防部的情報機構「對外安全總局」（DGSE）的雇員皮耶-馬璽（Pierre-Marie H.）與亨利.M（Henri M.）被懷疑曾為中國效力，兩人被控包括「向境外勢力提供資訊」、「破壞國家根本利益」等罪。

    報導指出，現年73歲的亨利於1997年被派往中國北京，擔任法國駐當地大使館的二級秘書，不過他於1998年因與大使的中國女性口譯員（身分疑為中國情報員或線民）有染而被調回法國；亨利退休後，於2003年再回到中國，與該名前口譯員結婚並在中國海南島定居。

    而另一位被告皮耶-馬璽現年68歲，據了解他沒有被外派或出差去別的國家，但媒體指出，他曾在印度洋一個島嶼與一名中國人士見面後，在蘇黎世機場被逮捕，當時身上攜帶不少現金。法國情報單位懷疑，皮耶-馬璽透過亨利而與中國官方搭上線，跟監後更發現兩人往來密切，整起案件因此浮出水面。

    此案2018年5月曝光時，法國官員形容這是「相當重大的」案件，該案於當地時間6日審理，如果定罪，兩人將面臨15年的徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 中國張家界小學遭洪水沖毀 學童當場嚇哭
    2020-07-05 06:17

    影片曝光！ 中國張家界小學遭洪水沖毀 學童當場嚇哭
    中國農業大縣爆蝗災！ 官方要求各地農民「退耕保糧」
    2020-07-05 01:04

    中國農業大縣爆蝗災！ 官方要求各地農民「退耕保糧」
    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸

    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸
    印度總理莫迪視察中印邊境基地 中國外交部回應了
    2020-07-04 18:54

    印度總理莫迪視察中印邊境基地 中國外交部回應了
    中國制定「粽子國際標準」 怎麼包、叫什麼名都要管
    2020-06-25 19:53

    中國制定「粽子國際標準」 怎麼包、叫什麼名都要管
    Mighty Net創新基地 展示成果

    Mighty Net創新基地 展示成果
    報復孟晚舟案？中國起訴兩加國公民從事間諜活動
    2020-06-19 13:10

    報復孟晚舟案？中國起訴兩加國公民從事間諜活動
    國際今日熱門
    2020-07-06 00:07

    西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

    2020-07-06 00:35

    孔子學院傳更名「語言合作中心」 將交由多位前黨委書記運行

    2020-07-06 00:41

    重判疏散人群社工「阻差辦公」的蘇文隆 傳列國安法法官

    2020-07-06 00:57

    武漢肺炎》美國9州新增確診數破紀錄 印度染疫直逼世界第3的俄國

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播