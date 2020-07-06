電影情節！ 法情報員疑墜美人計叛國 涉嫌為中國當間諜

兩名法國前情報幹員被控向中國提供秘密情報，於當地時間6日出庭受審，兩人疑似分別中了「美人計」及曾收受高額報酬；法國官員曾形容這是一起「極端嚴重」的案件，而起訴兩人的法庭將由專業法官組成，由於案件敏感，可能會閉門審判。（美聯社資料照）

2020-07-06 23:17:34

〔即時新聞／綜合報導〕堪比電影懸疑片的間諜案！兩名法國前情報幹員被控向中國提供秘密情報，於當地時間6日出庭受審，兩人疑似分別中了「美人計」及曾收受高額報酬；法國官員曾形容這是一起「極端嚴重」的案件，而起訴兩人的法庭將由專業法官組成，由於案件敏感，可能會閉門審判。

綜合法媒報導，雖然法國官員至今不願對外公開這起間諜案的細節，但多家法媒指出，已退休、原隸屬法國國防部的情報機構「對外安全總局」（DGSE）的雇員皮耶-馬璽（Pierre-Marie H.）與亨利.M（Henri M.）被懷疑曾為中國效力，兩人被控包括「向境外勢力提供資訊」、「破壞國家根本利益」等罪。

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報導指出，現年73歲的亨利於1997年被派往中國北京，擔任法國駐當地大使館的二級秘書，不過他於1998年因與大使的中國女性口譯員（身分疑為中國情報員或線民）有染而被調回法國；亨利退休後，於2003年再回到中國，與該名前口譯員結婚並在中國海南島定居。

而另一位被告皮耶-馬璽現年68歲，據了解他沒有被外派或出差去別的國家，但媒體指出，他曾在印度洋一個島嶼與一名中國人士見面後，在蘇黎世機場被逮捕，當時身上攜帶不少現金。法國情報單位懷疑，皮耶-馬璽透過亨利而與中國官方搭上線，跟監後更發現兩人往來密切，整起案件因此浮出水面。

此案2018年5月曝光時，法國官員形容這是「相當重大的」案件，該案於當地時間6日審理，如果定罪，兩人將面臨15年的徒刑。

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