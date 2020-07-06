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    伊朗納坦茲核設施發生事故 將影響先進離心機生產

    伊朗納坦茲（見圖）的核設施在7月2日發生火災「事故」，伊朗最高國家安全委員會在7月3日表示，當局已經查明事故發生原因，將會在適當的時間公布，另外納坦茲核設施因火災而遭到的破壞，可能延緩先進離心機的研發過程。（美聯社）

    伊朗納坦茲（見圖）的核設施在7月2日發生火災「事故」，伊朗最高國家安全委員會在7月3日表示，當局已經查明事故發生原因，將會在適當的時間公布，另外納坦茲核設施因火災而遭到的破壞，可能延緩先進離心機的研發過程。（美聯社）

    2020-07-06 22:23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗納坦茲（Natanz）的核設施在7月2日發生火災「事故」，伊朗最高國家安全委員會在7月3日表示，當局已經查明事故發生原因，將會在適當的時間公布，另外納坦茲核設施因火災而遭到的破壞，可能延緩先進離心機的研發過程。

    綜合外媒報導，伊朗原子能組織發言人卡馬爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，納坦茲核設施發生的事故是針對生產「先進離心機」的廠房，可能造成離心機的生產進程出現減緩，「但有關單位有能力克服這點」；他強調，被破壞的部分將進行更大規模的重建，以生產更先進的離心機。

    這次發生事故的是伊朗納坦茲燃料濃縮廠（FEP），是伊朗主要生產鈾濃縮的場所，大部分位在地下，也是受聯合國核監督機構國際原子能機構（IAEA）核查人員監測的伊朗多個設施之一；針對發生在7月2日的事故造成火災，有伊朗官員認為是遭到網路攻擊而引起火災，但沒有證據。

    伊朗最高國家安全委員會表示，當局已經查明納坦茲核設施的事故原因，未來將會在適當的時間公布。

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