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    勇！美孕婦擊退武漢肺炎 生下健康3胞胎

    美國孕婦瑪姬（Maggie）雖然罹患了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但在擊退病毒後順利生下健康的3胞胎。（圖擷自The Woman’s Hospital of Texas臉書）

    美國孕婦瑪姬（Maggie）雖然罹患了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但在擊退病毒後順利生下健康的3胞胎。（圖擷自The Woman’s Hospital of Texas臉書）

    2020-07-06 15:27:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州婦女醫院（The Woman’s Hospital of Texas）表示，孕婦瑪姬（Maggie）雖然罹患了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但在擊退病毒後順利生下健康的3胞胎。

    《福斯新聞》報導，瑪姬5月8日懷孕28週時，去醫院接受檢查順便進行武漢肺炎篩檢，沒想到結果出爐竟然是陽性，幸好在將近1個月的治療之後，於6月4日兩次採檢皆呈陰性，說明她已經痊癒。

    不過，6月4日當天瑪姬進行超音波檢查時，赫然發現有1名胎兒臍帶繞頸，因此院方立即決定採取剖腹生產。4日下午4時51分，老大伊莎貝拉（Isabella）首先出生；下午4時53分，老二納旦尼爾（（Nathaniel））來到了這個世界；下午4時55分，老三阿德里爾（Adriel）順利誕生。

    醫院的醫師和護理師在手術後都相當驚訝，因為瑪姬3胞胎在早產的情況下顯得十分健康，經過新生兒護理病房1個月的調養後更是不斷健康地長大。

    瑪姬表示，她希望自己的經歷可以鼓勵那些患有武漢肺炎的孕婦們，同時也勸導大家不要因為對病毒恐懼就影響到自己的情緒，「你必須讓其他人幫助你，並記住你並不孤單。」

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